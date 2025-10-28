شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الخليل ونابلس ورام الله

رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في محافظات الخليل ونابلس ورام الله، أسفرت عن اعتقال عدد من الشبان، وترافقت مع عمليات تفتيش وتخريب في منازل المواطنين، إضافة إلى نصب حواجز عسكرية وإغلاق طرق رئيسية.

ففي محافظة الخليل، أفادت مصادر محلية وأمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صوريف شمال غرب المدينة، واعتقلت الشاب ربيع منتصر أسعد القاضي بعد مداهمة منزله وتفتيشه بشكل دقيق.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، قال الناشط الإعلامي محمد عوض إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت أحياء أبو الطوق وواد الشيخ وعصيدة، واعتقلت أربعة شبان هم: محمد عبد الحميد محمود العلامي (20 عامًا)، وماهر أحمد حمدان العلامي (19 عامًا)، ومحمد يوسف أحمد العلامي (30 عامًا)، إضافة إلى الأسير السابق عماد أحمد خليل أبو هاشم (33 عامًا) الذي تم اعتقاله أثناء توجهه إلى عمله بعد إنزاله من مركبته.

وأضاف أن قوات الاحتلال نقلت المعتقلين إلى معسكر داخل مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل، فيما أغلقت قوات الاحتلال عدة طرق رئيسية وفرعية في المحافظة بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل القرى والمخيمات.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية فجر اليوم مخيم بلاطة واعتقلت الشاب هاني محمد أبو مصطفى (19 عامًا)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عميد عماد محمود شعار من منطقة المعاجين، ويحيى النادي من مخيم عسكر الجديد، عقب اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال داهمت أيضًا متنزهًا في منطقة الباذان شمال شرق المدينة وفتشته، في حين ما تزال تتواجد في المنطقة الشرقية من نابلس وسط توتر وحذر شديدين.

أما في محافظة رام الله والبيرة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال المدينة، وهم: مهند زبيدي، ونجله الطفل آدم زبيدي، ومجد معتصم قطامي، بعد مداهمة منزليهما وتخريب محتوياتهما.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية قريتي شبتين ودير أبو مشعل غرب رام الله، وبلدة جفنا شمالها، دون أن تُسجل اعتقالات إضافية.

وتأتي هذه الحملة في إطار تصعيد ميداني متواصل تشهده مدن الضفة الغربية منذ مطلع الأسبوع، حيث تواصل قوات الاحتلال تنفيذ مداهمات واعتقالات ليلية، تتركز في مناطق شمال ووسط الضفة، وسط استنفار أمني وانتشار مكثف في محيط المدن والقرى الفلسطينية.

