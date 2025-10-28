إسرائيل تطلب من واشنطن شن هجمات على لبنان بعد رصد تهريب صواريخ من سوريا

رام الله - دنيا الوطنكشف مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب طالبت الولايات المتحدة بالسماح لها بمواصلة تنفيذ غارات جوية دقيقة على أهداف داخل لبنان، وذلك بعد رصد عمليات تهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من سوريا إلى الأراضي اللبنانية خلال الأشهر الأخيرة.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن حزب الله نجح في إدخال شحنات الصواريخ رغم المراقبة الجوية المكثفة على الحدود السورية-اللبنانية، معتبرة أن هذه التحركات تشكل خرقًا للتفاهمات السابقة التي تم التوصل إليها بوساطة أمريكية.وأبلغت إسرائيل الوفد الأمريكي الذي زارها الأسبوع الماضي بتفاصيل عمليات التهريب، وعرضت عليهم ما وصفته بالأدلة الاستخباراتية التي تؤكد نقل الأسلحة إلى مخازن حزب الله في البقاع وجنوب لبنان، بينما تم إحباط جزء من الشحنات قبل وصولها.وخلال اللقاءات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الأمنيين، شددت تل أبيب على أن استمرار تهريب الصواريخ يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، مطالبة السماح لها بشن غارات مستقبلية ضد هذه الشحنات.وفي سياق متصل، نقلت هيئة البث عن مصدر غربي زار بيروت مؤخرًا قوله إن الأجواء في لبنان "مشحونة جدًا" مع احتمال تصاعد التوتر مع إسرائيل، معربًا عن اعتقاده بأن إسرائيل تسعى لتفكيك قدرات حزب الله الصاروخية بالكامل، وهو هدف تعتبره الحكومة اللبنانية غير واقعي في ظل الواقع السياسي المحلي.وأضاف المصدر أن الجيش اللبناني يواصل جهوده لجمع السلاح تحت سلطة الدولة، خاصة في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، ولكن بشكل "صامت ومركز" لتجنب أي مواجهة داخلية محتملة.