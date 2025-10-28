إسرائيل تدرس 5 خيارات في حال عدم التزام حماس بإعادة جثث الأسرى



وفي ظل هذه التطورات، أكد مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أن إدارة ترامب تعارض فرض عقوبات على المساعدات الإنسانية المقدمة إلى القطاع، معتبرين أن أي إجراء من هذا النوع سيضر بالسكان المدنيين وليس بحماس، لكنهم لا يستبعدون دعم تحرك عسكري محدود إذا استمر رفض الحركة تسليم الجثث.



كما كشفت مصادر إسرائيلية أن ترامب ناقش القضية شخصيًا مع أمير قطر، مطالبًا بالضغط على حماس لإعادة رفات الرهائن، مؤكداً أن الرسالة كانت تحذيراً عاجلاً وليس إنذاراً صارماً، بهدف تحريك العجلة بسرعة لإتمام العملية.



رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، الثلاثاء، أن إسرائيل تدرس خمسة سيناريوهات بديلة في حال لم تلتزم حركة حماس بإعادة رفات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.ونقلت الصحيفة عن خبراء أمنيين أن الخيارات تشمل توسيع نطاق السيطرة العملياتية في القطاع، التصعيد العسكري الموجّه، عمليات انتشال الجثث، الضغط الدبلوماسي، وإمكانية إنهاء الاتفاقات القائمة مع الحركة. ولم تحدد الصحيفة ترتيب الأولويات بين هذه الخيارات.وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المسؤولين الإسرائيليين يتوقعون إمكانية إعادة حماس لما لا يقل عن ثمانية جثامين أخرى، بينما تستعد إسرائيل لتوسيع سيطرتها في حال استمرت المماطلة. وقالت الصحيفة إن تل أبيب تنتظر الضوء الأخضر من واشنطن للتحرك بعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وأعلنت إسرائيل، الاثنين، استلام رفات رهينة جديدة عبر الصليب الأحمر، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، ليصل عدد الجثث التي أعيدت حتى الآن إلى 18 من أصل 28، بينما أفرجت الحركة عن آخر 20 رهينة أحياء. وأكدت إسرائيل أن الجهود لاستعادة جميع الرهائن مستمرة، ولن تتوقف حتى عودة آخر رهينة إلى وطنه.وتواجه حماس صعوبات كبيرة في تحديد مواقع باقي الجثث بين أنقاض غزة، حيث أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن دمار واسع في البنية التحتية واستشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين. وقد سمحت إسرائيل لفريق مصري بالتعاون مع الصليب الأحمر للبحث عن الرفات خلف ما يعرف بـ"الخط الأصفر" الذي حدد منطقة انسحاب الجيش الإسرائيلي في غزة.