رئيسة وزراء اليابان تغازل ترامب في طوكيو:"أثَّرتَ فيّ.. واستلهمتُ الكثير منك"

رام الله - دنيا الوطن
استقبلت طوكيو الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول لقاء رسمي له مع رئيسة وزراء اليابان الجديدة، ساناي تاكايشي، حيث أكّد ترامب أن الولايات المتحدة حليف استراتيجي لليابان "على أعلى مستوى"، في وقت يضغط فيه على طوكيو لتعزيز إنفاقها الدفاعي.

وقال ترامب خلال الاجتماع: "لطالما كان لديّ احترام عميق وحب كبير لليابان. هذه ستكون علاقة مميزة… نحن حليف على أعلى مستوى". وأضاف بعد مصافحته لتاكايشي عند مدخل قصر أكاساكا: "إنها مصافحة قوية جداً".

من جانبها، أعربت تاكايشي عن إعجابها بترامب، قبل أن تتوجه له بالقول "لقد أثرت فيّ ..واستلهمت الكثير منك"، مشيرة إلى حرصها على بناء "عصر ذهبي جديد للعلاقات اليابانية-الأميركية"، خصوصًا في ظل تصاعد النفوذ العسكري للصين في المنطقة.

وأشاد الطرفان بالتعاون الدفاعي والاقتصادي بين البلدين، حيث أعلن البيت الأبيض عن اتفاقية لتأمين إمدادات المعادن النادرة، وتطوير مشاريع مشتركة لتصنيع منتجات نهائية في كلا البلدين خلال الأشهر الستة المقبلة.

وشهد اللقاء تبادل هدايا رمزية، حيث قدمت تاكايشي لترامب حقيبة وعصا غولف استخدمهما رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، بالإضافة إلى قبعة ملاعب الغولف مكتوب عليها "اليابان عادت"، في إشارة إلى روح التعاون والتقدير الشخصي بين الزعيمين.

زيارة ترامب إلى اليابان تأتي بعد مشاركته في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور، ولقائه بالإمبراطور الياباني في طقس بروتوكولي، قبل أن يلتقي قادة الأعمال ويُلقي خطابًا على متن حاملة الطائرات الأمريكية "جورج واشنطن" الراسية قرب طوكيو.

وتستهدف الزيارة تعزيز الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار، وتسهيل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية، في حين تسعى تاكايشي إلى حماية مصالح بلادها الاقتصادية والسياسية، مع تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

