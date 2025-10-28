شؤون فلسطينية

استشهاد ثلاثة شبان غرب جنين خلال عملية عسكرية إسرائيلية رافقها قصف جوي..(صور)

رام الله - دنيا الوطن
استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين صباح اليوم في بلدة كفر قود غرب جنين، إثر عملية عسكرية شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة،وفقا لبيان صدر عن جيش الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلًا في البلدة، وفتحت النار على الشبان الذين كانوا بداخله، ما أدى إلى استشهادهم، قبل أن ينفذ الطيران الإسرائيلي غارة على الموقع. وأكدت المصادر أن جثامين الشهداء ما زالت محتجزة لدى قوات الاحتلال في منطقة وادي حسن بكفر قود، بعد حصار دام لساعات.

وزعم بيان وحدة اليمام الإسرائيلية،أن الشبان الثلاثة ينتمون إلى خلية مسلحة من مخيم جنين ، كانت تخطط لشن هجوم قرب المدينة، حيث تم رصدهم خلال خروجهم من كهف وتم الاشتباك معهم تم بنيران قناصة الوحدة قبل الغارة الجوية.



 


