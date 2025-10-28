قطاع غزة: الاحتلال يطلق النار ويواصل نسف المنازل في المناطق الشرقية

رام الله - دنيا الوطنتجددت أعمال القصف والتدمير في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية اليوم الثلاثاء بأن الجيش الإسرائيلي نسف عدداً من المنازل السكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، في وقت شهدت مناطق عدة في وسط القطاع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية.وذكرت المصادر أن المنطقتين الشرقية من مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع تعرضتا لإطلاق نار متقطع من الدبابات الإسرائيلية، فجر اليوم، فيما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مناطق شمال شرقي بلدة جحر الديك بالقصف.يأتي ذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين إسرائيل وحركة حماس في 10 أكتوبر الجاري بوساطة أميركية وقطرية ومصرية، والذي أنهى حرباً استمرت لمدة عامين.