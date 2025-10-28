زلزال بقوة 6.1 درجات يهز غرب تركيا

رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر، مساء الاثنين، مدينة سينديرجي الواقعة في غرب تركيا، بحسب ما أعلنت الوكالة التركية لإدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، دون أن تُسجل أي خسائر بشرية حتى الآن.وأوضحت الوكالة أن الزلزال وقع عند الساعة 22:48 بالتوقيت المحلي (19:48 بتوقيت غرينيتش)، وشعر به سكان عدد من المدن الكبرى من بينها إسطنبول وإزمير. فيما أظهرت مقاطع مصوّرة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي انهيار عدد من المباني وتصدّع أخرى في مناطق قريبة من مركز الزلزال.وأكد وزير الداخلية التركي علي يرليكايا عبر منصة "إكس" أن فرق "آفاد" وكافة الجهات المعنية باشرت عمليات المسح الميداني على الفور لتقييم الأضرار والتأكد من سلامة السكان، مضيفاً أن الجهود مستمرة في المناطق المتأثرة.وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، ما يفسر اتساع نطاق الاهتزازات التي شعر بها السكان في عدد من المحافظات الغربية.وأفادت وكالة الأنباء التركية الخاصة "دي إتش إيه" بأن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى مناطق متضررة في سينديرجي، حيث أظهرت الصور دمار مبنى واحد على الأقل وأضراراً مادية متفاوتة في مبانٍ أخرى.يُشار إلى أن المدينة نفسها كانت قد شهدت في أغسطس الماضي زلزالاً مماثلاً بالقوة ذاتها أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة 29 آخرين، فيما لا تزال تركيا تستذكر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوبها الشرقي في فبراير 2023، وأسفر عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص وتدمير مساحات واسعة من مدينة أنطاكية ومناطق أخرى.