دولي

زلزال بقوة 6.1 درجات يهز غرب تركيا

زلزال بقوة 6.1 درجات يهز غرب تركيا
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر، مساء الاثنين، مدينة سينديرجي الواقعة في غرب تركيا، بحسب ما أعلنت الوكالة التركية لإدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، دون أن تُسجل أي خسائر بشرية حتى الآن.

وأوضحت الوكالة أن الزلزال وقع عند الساعة 22:48 بالتوقيت المحلي (19:48 بتوقيت غرينيتش)، وشعر به سكان عدد من المدن الكبرى من بينها إسطنبول وإزمير. فيما أظهرت مقاطع مصوّرة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي انهيار عدد من المباني وتصدّع أخرى في مناطق قريبة من مركز الزلزال.

وأكد وزير الداخلية التركي علي يرليكايا عبر منصة "إكس" أن فرق "آفاد" وكافة الجهات المعنية باشرت عمليات المسح الميداني على الفور لتقييم الأضرار والتأكد من سلامة السكان، مضيفاً أن الجهود مستمرة في المناطق المتأثرة.

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، ما يفسر اتساع نطاق الاهتزازات التي شعر بها السكان في عدد من المحافظات الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء التركية الخاصة "دي إتش إيه" بأن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى مناطق متضررة في سينديرجي، حيث أظهرت الصور دمار مبنى واحد على الأقل وأضراراً مادية متفاوتة في مبانٍ أخرى.

يُشار إلى أن المدينة نفسها كانت قد شهدت في أغسطس الماضي زلزالاً مماثلاً بالقوة ذاتها أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة 29 آخرين، فيما لا تزال تركيا تستذكر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوبها الشرقي في فبراير 2023، وأسفر عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص وتدمير مساحات واسعة من مدينة أنطاكية ومناطق أخرى.

أخبار ذات صلة

زلزال بقوة 6.1 درجات يهز غرب تركيا

زلزال بقوة 6.1 درجات يهز غرب تركيا

محاكمة 10 أشخاص بتهمة التنمر الإلكتروني على زوجة ماكرون

محاكمة 10 أشخاص بتهمة التنمر الإلكتروني على زوجة ماكرون

زيلينسكي يكشف عن خطة لوقف إطلاق النار خلال عشرة أيام

زيلينسكي يكشف عن خطة لوقف إطلاق النار خلال عشرة أيام

بايدن: الولايات المتحدة تمر &quot;بأيام حالكة&quot;

بايدن: الولايات المتحدة تمر "بأيام حالكة"

تحطم طائرتين أميركيتين في بحر الصين الجنوبي

تحطم طائرتين أميركيتين في بحر الصين الجنوبي

(القناة السابعة) تكشف عن حادثة أمنية خطيرة بالجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار بغزة

(القناة السابعة) تكشف عن حادثة أمنية خطيرة بالجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار بغزة

تركيا.. مذكرة اعتقال بحق عمدة إسطنبول السابق بتهمة التجسس

تركيا.. مذكرة اعتقال بحق عمدة إسطنبول السابق بتهمة التجسس

فنزويلا: مناورات أميركا قرب حدودنا &quot;استفزاز عسكري&quot; يهدد بإشعال حرب

فنزويلا: مناورات أميركا قرب حدودنا "استفزاز عسكري" يهدد بإشعال حرب

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

قطاع غزة: الاحتلال يطلق النار ويواصل نسف المنازل في المناطق الشرقية

قطاع غزة: الاحتلال يطلق النار ويواصل نسف المنازل في المناطق الشرقية

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,527

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,527

(يونيسف) تحذّر من &quot;حقائق كارثية&quot; حول معاناة الأطفال في غزة وتدعو لفتح المعابر فوراً

(يونيسف) تحذّر من "حقائق كارثية" حول معاناة الأطفال في غزة وتدعو لفتح المعابر فوراً

&quot;الاقتصاد&quot; تضبط زيت زيتون مغشوشا في محافظتي الخليل ونابلس

"الاقتصاد" تضبط زيت زيتون مغشوشا في محافظتي الخليل ونابلس

(حماس): تغييرات قيادة السلطة في النظام السياسي تمت بشكل متفرد ومخالف للقانون

(حماس): تغييرات قيادة السلطة في النظام السياسي تمت بشكل متفرد ومخالف للقانون

مسؤول إسرائيلي: إذا لم تعلن (حماس) حتى المساء عن تقدم في ملف تسليم الجثث فسنبحث سبل الرد

مسؤول إسرائيلي: إذا لم تعلن (حماس) حتى المساء عن تقدم في ملف تسليم الجثث فسنبحث سبل الرد

شهيدان ومصاب في حالة خطرة برصاص الاحتلال شرقي خان يونس

شهيدان ومصاب في حالة خطرة برصاص الاحتلال شرقي خان يونس

إصابة طفل بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال بيت عوا جنوب غرب الخليل

إصابة طفل بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال بيت عوا جنوب غرب الخليل

منوعات

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

عربي

البرهان: سنقتص لأهالي الفاشر والجيش قادر على قلب الموازين واستعادة كل أراضي السودان

البرهان: سنقتص لأهالي الفاشر والجيش قادر على قلب الموازين واستعادة كل أراضي السودان

سوريا: القبض على النائب العام العسكري السابق في عهد الأسد

سوريا: القبض على النائب العام العسكري السابق في عهد الأسد

استشهاد شقيقين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهاد شقيقين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

توقعات بحل حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق بعد انسحابه من تركيا

توقعات بحل حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق بعد انسحابه من تركيا