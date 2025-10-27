دولي

محاكمة 10 أشخاص بتهمة التنمر الإلكتروني على زوجة ماكرون

محاكمة 10 أشخاص بتهمة التنمر الإلكتروني على زوجة ماكرون
رام الله - دنيا الوطن
بدأت محكمة الجنايات في باريس، الاثنين، النظر في قضية عشرة متهمين بتوجيه حملة تنمر إلكتروني ضد بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدما نشروا على الإنترنت تعليقات تزعم أن بريجيت رجل وليست امرأة. وتأتي المحاكمة بناءً على دعوى رفعتها بريجيت ماكرون في أغسطس 2024، بعد أربع سنوات من انتشار الشائعات التي تداولتها شبكات نظرية المؤامرة وبعض الجماعات اليمينية المتطرفة، والتي أثارت جدلاً واسعاً في فرنسا والولايات المتحدة على حد سواء.

ويمثل أمام المحكمة ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عاماً، متهمون بنشر تعليقات مسيئة تتعلق بالهوية الجنسية لبريجيت ماكرون، إضافة إلى الادعاء بأن ارتباطها بالرئيس الفرنسي كان اعتداءً على الأطفال بسبب فارق السن بينهما، وفق ما أوضحته النيابة العامة في باريس. وأفادت تقارير بأن بعض المتهمين استندوا في منشوراتهم إلى محتوى نشرته المدونة الأميركية كانديس أوينز، والتي تنتشر مقاطعها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك سلسلة الفيديو الشهيرة "بيكامينغ بريجيت" وغطاء مزيف لمجلة "تايم" يظهر بريجيت على أنه "رجل العام".

ويشير خبراء إلى أن بعض هؤلاء المتهمين ناشطون بشكل كبير على منصات التواصل، وقد تصل منشوراتهم إلى عشرات آلاف المشاهدات، ما يعكس مدى تأثير هذه الحملات الإلكترونية على سمعة الشخصيات العامة وانتشار الشائعات حولهم.

أخبار ذات صلة

محاكمة 10 أشخاص بتهمة التنمر الإلكتروني على زوجة ماكرون

محاكمة 10 أشخاص بتهمة التنمر الإلكتروني على زوجة ماكرون

زيلينسكي يكشف عن خطة لوقف إطلاق النار خلال عشرة أيام

زيلينسكي يكشف عن خطة لوقف إطلاق النار خلال عشرة أيام

بايدن: الولايات المتحدة تمر &quot;بأيام حالكة&quot;

بايدن: الولايات المتحدة تمر "بأيام حالكة"

تحطم طائرتين أميركيتين في بحر الصين الجنوبي

تحطم طائرتين أميركيتين في بحر الصين الجنوبي

(القناة السابعة) تكشف عن حادثة أمنية خطيرة بالجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار بغزة

(القناة السابعة) تكشف عن حادثة أمنية خطيرة بالجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار بغزة

تركيا.. مذكرة اعتقال بحق عمدة إسطنبول السابق بتهمة التجسس

تركيا.. مذكرة اعتقال بحق عمدة إسطنبول السابق بتهمة التجسس

فنزويلا: مناورات أميركا قرب حدودنا &quot;استفزاز عسكري&quot; يهدد بإشعال حرب

فنزويلا: مناورات أميركا قرب حدودنا "استفزاز عسكري" يهدد بإشعال حرب

إصابة 12 جندياً إسرائيلياً في حادث سير على حدود غزة

إصابة 12 جندياً إسرائيلياً في حادث سير على حدود غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,527

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,527

(يونيسف) تحذّر من &quot;حقائق كارثية&quot; حول معاناة الأطفال في غزة وتدعو لفتح المعابر فوراً

(يونيسف) تحذّر من "حقائق كارثية" حول معاناة الأطفال في غزة وتدعو لفتح المعابر فوراً

&quot;الاقتصاد&quot; تضبط زيت زيتون مغشوشا في محافظتي الخليل ونابلس

"الاقتصاد" تضبط زيت زيتون مغشوشا في محافظتي الخليل ونابلس

(حماس): تغييرات قيادة السلطة في النظام السياسي تمت بشكل متفرد ومخالف للقانون

(حماس): تغييرات قيادة السلطة في النظام السياسي تمت بشكل متفرد ومخالف للقانون

مسؤول إسرائيلي: إذا لم تعلن (حماس) حتى المساء عن تقدم في ملف تسليم الجثث فسنبحث سبل الرد

مسؤول إسرائيلي: إذا لم تعلن (حماس) حتى المساء عن تقدم في ملف تسليم الجثث فسنبحث سبل الرد

شهيدان ومصاب في حالة خطرة برصاص الاحتلال شرقي خان يونس

شهيدان ومصاب في حالة خطرة برصاص الاحتلال شرقي خان يونس

إصابة طفل بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال بيت عوا جنوب غرب الخليل

إصابة طفل بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال بيت عوا جنوب غرب الخليل

أسعار العملات والمعادن

أسعار العملات والمعادن

منوعات

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

عربي

البرهان: سنقتص لأهالي الفاشر والجيش قادر على قلب الموازين واستعادة كل أراضي السودان

البرهان: سنقتص لأهالي الفاشر والجيش قادر على قلب الموازين واستعادة كل أراضي السودان

سوريا: القبض على النائب العام العسكري السابق في عهد الأسد

سوريا: القبض على النائب العام العسكري السابق في عهد الأسد

استشهاد شقيقين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهاد شقيقين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

توقعات بحل حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق بعد انسحابه من تركيا

توقعات بحل حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق بعد انسحابه من تركيا