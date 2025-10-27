عربي

هل تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان يمهد لمواجهة جديدة مع حزب الله؟

رام الله - دنيا الوطن
قالت أورنا مزراحي، نائبة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابقة والباحثة في معهد دراسات الأمن القومي، أن تصاعد الغارات الإسرائيلية على مواقع في لبنان مؤخراً يمكن تفسيره بعدة طرق محذرة في الوقت نفسه من أن التطورات قد تسير نحو تراجع ميداني أو نحو تفجُّر أوسع. 

وقدمت مزراحي في حديث لموقع "واي نت العبري" ، ثلاثة سيناريوهات لشرح تزايد العمليات الإسرائيلية، إذ تشير الفرضية الأولى إلى أن نشاطات حزب الله الممتدة على طول الحدود خلقت مزيدًا من الأهداف والفرص للجيش الإسرائيلي، فزاد من وتيرة الضربات لقطع محاولات التنظيم ترسيخ مواقع أو قدرات جديدة.

أما السيناريو الثاني فيتعلق بالضغط الدبلوماسي والسياسي، إذ تُستخدم الضربات كأداة لإجبار بيروت على الدخول في مفاوضات أو قبول تسوية بشروط أقل صرامة، بينما السيناريو الثالث يحذر من أن ما يُرى الآن قد يكون تمهيدًا لتدهور أكبر يقوده أي طرف من الطرفين وقد تفضي هذه التراكمات إلى مواجهات أوسع إذا قرّر أي طرف الرد. 

وأكدت مزراحي أن استمرار الضربات يسعى لاستنزاف قدرات حزب الله ومنعه من التمركز ولكنه ليس حلاً دائمًا ويحتاج إلى مخرج سياسي.

في الوقت نفسه كرر أمين عام حزب الله نعيم قاسم موقف التنظيم من خيار الحرب مشيراً إلى أن الحركة مستعدة للدفاع ولكنها ليست في وارد المبادرة حالياً.

وأضاف أن خيار المقاومة قائم إذا فُرضت مواجهات ملوحًا بأن هناك ردعًا قائمًا لكنه لا يضمن منع أي تصعيد مستقبلي إن لم تُعالج جذور النزاع.

 وخاطب قاسم الجانب الإسرائيلي داعياً إلى تطبيق ما توصّل إليه من اتفاقات لتجنّب المزيد من الاحتكاكات.

