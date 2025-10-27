عربي

البرهان: سنقتص لأهالي الفاشر والجيش قادر على قلب الموازين واستعادة كل أراضي السودان

البرهان: سنقتص لأهالي الفاشر والجيش قادر على قلب الموازين واستعادة كل أراضي السودان
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة "ستقتص لأهالي الفاشر الذين تعرضوا للظلم والانتهاكات"، مشدداً على أن الجيش "قادر على قلب الطاولة وتحقيق النصر واستعادة كل أراضي السودان".

وقال البرهان، في خطاب متلفز مساء الاثنين، إن "انسحاب القوات من الفاشر كان ضرورياً بعد الدمار الهائل الذي شهدته المدينة وعمليات القتل الممنهج بحق المدنيين"، مضيفاً أن "القرار جاء لحماية الأرواح وإعادة تنظيم الصفوف".

وأضاف: "الشعب السوداني وقواته المسلحة سينتصران، ولن نسمح للمرتزقة بتدنيس أرض الوطن"، مؤكداً أن الجيش والقوات المشتركة والمساندة "مصمّمة على تطهير البلاد واستعادة السيطرة على كل المناطق".

ويأتي خطاب البرهان بعد يوم من سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، إثر معارك عنيفة استمرت أسابيع، تخللتها أزمة إنسانية خانقة ونقص حاد في الإمدادات الطبية والغذائية، وسط اتهامات بانتهاكات واسعة ضد المدنيين.

وتعد الفاشر آخر معقل رئيسي للجيش السوداني في إقليم دارفور، وتكتسب أهمية استراتيجية لكونها العاصمة التاريخية للإقليم ونقطة اتصال حيوية بين ولايات الغرب وشمال السودان. ويرى مراقبون أن سقوطها يشكل تحولاً خطيراً في موازين القوى الميدانية، وقد يعيد رسم خريطة النفوذ في الإقليم.

من جانبه، دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى وقف فوري للعمليات العسكرية، بعد تعرض المستشفى السعودي - آخر منشأة تعمل جزئياً في المدينة - لهجوم أودى بحياة ممرضة وأصاب ثلاثة من الطاقم الطبي. وأوضح أن انقطاع الاتصالات حال دون التحقق من تطورات الوضع الإنساني داخل المستشفى.

بدوره، حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن الفاشر "تواجه وضعاً كارثياً"، مشيراً إلى "تزايد خطر الانتهاكات والفظائع ذات الدوافع الإثنية"، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة. وقال تورك إن مكتبه تلقى تقارير عن "إعدامات ميدانية بحق مدنيين حاولوا الفرار، واعتقالات تعسفية لمئات الأشخاص بينهم صحافيون ومتطوعون إنسانيون".

وأضاف أن "العديد من المدنيين لقوا حتفهم بسبب القصف المدفعي العنيف بين 22 و26 أكتوبر"، مشيراً إلى وجود أدلة على استخدام "التجويع كسلاح حرب" في بعض المناطق.

وشدد المفوض الأممي على أن القانون الدولي الإنساني يلزم جميع الأطراف بـ"حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق"، داعياً قوات الدعم السريع إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات والعنف القائم على الهوية العرقية".

ويأتي تصاعد القتال في دارفور بينما يواصل المجتمع الدولي التحذير من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، التي أسفرت منذ اندلاع النزاع بين الجيش والدعم السريع في أبريل 2023 عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من عشرة ملايين شخص، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

أخبار ذات صلة

هل تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان يمهد لمواجهة جديدة مع حزب الله؟

هل تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان يمهد لمواجهة جديدة مع حزب الله؟

البرهان: سنقتص لأهالي الفاشر والجيش قادر على قلب الموازين واستعادة كل أراضي السودان

البرهان: سنقتص لأهالي الفاشر والجيش قادر على قلب الموازين واستعادة كل أراضي السودان

سوريا: القبض على النائب العام العسكري السابق في عهد الأسد

سوريا: القبض على النائب العام العسكري السابق في عهد الأسد

استشهاد شقيقين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهاد شقيقين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ملك الأردن: القوات الدولية لن تقبل بمهمة &quot;فرض&quot; السلام في غزة

ملك الأردن: القوات الدولية لن تقبل بمهمة "فرض" السلام في غزة

توقعات بحل حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق بعد انسحابه من تركيا

توقعات بحل حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق بعد انسحابه من تركيا

السودان: الأمم المتحدة تطالب بممر آمن للمدنيين في الفاشر

السودان: الأمم المتحدة تطالب بممر آمن للمدنيين في الفاشر

نعيم قاسم:رفضت مغادرة لبنان إلى إيران واستهداف منزل نتنياهو كان مقصوداً

نعيم قاسم:رفضت مغادرة لبنان إلى إيران واستهداف منزل نتنياهو كان مقصوداً

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,527

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,527

(يونيسف) تحذّر من &quot;حقائق كارثية&quot; حول معاناة الأطفال في غزة وتدعو لفتح المعابر فوراً

(يونيسف) تحذّر من "حقائق كارثية" حول معاناة الأطفال في غزة وتدعو لفتح المعابر فوراً

&quot;الاقتصاد&quot; تضبط زيت زيتون مغشوشا في محافظتي الخليل ونابلس

"الاقتصاد" تضبط زيت زيتون مغشوشا في محافظتي الخليل ونابلس

(حماس): تغييرات قيادة السلطة في النظام السياسي تمت بشكل متفرد ومخالف للقانون

(حماس): تغييرات قيادة السلطة في النظام السياسي تمت بشكل متفرد ومخالف للقانون

مسؤول إسرائيلي: إذا لم تعلن (حماس) حتى المساء عن تقدم في ملف تسليم الجثث فسنبحث سبل الرد

مسؤول إسرائيلي: إذا لم تعلن (حماس) حتى المساء عن تقدم في ملف تسليم الجثث فسنبحث سبل الرد

شهيدان ومصاب في حالة خطرة برصاص الاحتلال شرقي خان يونس

شهيدان ومصاب في حالة خطرة برصاص الاحتلال شرقي خان يونس

إصابة طفل بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال بيت عوا جنوب غرب الخليل

إصابة طفل بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال بيت عوا جنوب غرب الخليل

أسعار العملات والمعادن

أسعار العملات والمعادن

منوعات

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

عربي

البرهان: سنقتص لأهالي الفاشر والجيش قادر على قلب الموازين واستعادة كل أراضي السودان

البرهان: سنقتص لأهالي الفاشر والجيش قادر على قلب الموازين واستعادة كل أراضي السودان

سوريا: القبض على النائب العام العسكري السابق في عهد الأسد

سوريا: القبض على النائب العام العسكري السابق في عهد الأسد

استشهاد شقيقين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهاد شقيقين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

توقعات بحل حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق بعد انسحابه من تركيا

توقعات بحل حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق بعد انسحابه من تركيا