زيلينسكي يكشف عن خطة لوقف إطلاق النار خلال عشرة أيام

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده وحلفاءها الغربيين يعملون على إعداد خطة لوقف إطلاق النار مع روسيا خلال الأيام العشرة المقبلة، استناداً إلى المبادرة الأميركية الأخيرة الداعية لتجميد الصراع عند خطوط الجبهة الحالية.وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "أكسيوس" الأميركية، نُشرت الإثنين، إن ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين" - وهو تحالف غير رسمي يضم نحو 35 دولة بقيادة بريطانيا وفرنسا - سيقدم خلال أسبوع أو عشرة أيام "خطة أولية" لوقف القتال تمهيداً لتحريك مسار السلام.ورغم التفاؤل الحذر، أبدى الرئيس الأوكراني شكوكه في استعداد نظيره الروسي فلاديمير بوتين لقبول الاتفاق، مشدداً على ضرورة زيادة الضغط العسكري والاقتصادي على موسكو لإجبارها على التفاوض. وأوضح أن كييف طلبت من واشنطن تزويدها بصواريخ بعيدة المدى مثل "توماهوك" وأسلحة أخرى لا تتطلب تدريباً طويلاً لاستخدامها.ويأتي هذا التطور بعد اجتماع عقده "تحالف الراغبين" في لندن الأسبوع الماضي، أعلن خلاله رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن التحالف بدأ صياغة خطة سلام شاملة بالتنسيق مع واشنطن وباريس.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا في وقت سابق إلى تجميد الصراع عند الخطوط الحالية، وهو مقترح لقي قبولاً من كييف وعدد من الدول الأوروبية الداعمة لها، فيما ترفض موسكو ذلك وتطالب بانسحاب القوات الأوكرانية من كامل إقليم دونيتسك الذي ضمته عام 2022 دون أن تفرض سيطرتها عليه بالكامل.وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا "لن تتنازل عن أي أراضٍ" في أي اتفاق محتمل، مضيفاً أن "السلام الدائم لا يمكن أن يقوم على التنازلات، بل على العدالة وردع العدوان".وفي السياق نفسه، أعلن زيلينسكي أن بلاده ستحصل من فرنسا على دفعة جديدة من مقاتلات "ميراج"، إلى جانب دعم بريطاني مستمر في مجال الدفاع الجوي وإنتاج الطائرات المسيّرة الاعتراضية.ميدانياً، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها سيطرت على ثلاث بلدات في جنوب وشرق أوكرانيا - نوفوميكلايفكا وبريفيلنه في منطقة زابوريجيا، وإغوريفكا في دنيبروبيتروفسك - في إطار تقدمها المستمر على أكثر من جبهة.ويأتي الحراك الدبلوماسي المكثف وسط مؤشرات على تحرك دولي متسارع لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، في وقت تحاول فيه واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون رسم ملامح تسوية توازن بين تثبيت خطوط القتال الحالية وضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل.