سوريا: القبض على النائب العام العسكري السابق في عهد الأسد

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قوات الأمن السورية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على اللواء نائف صالح درغام، الذي شغل منصب النائب العام العسكري خلال فترة حكم نظام بشار الأسد، وذلك في عملية أمنية نُفذت في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.

وأوضح المكتب الإعلامي لقيادة الأمن الداخلي في بيان أن عملية التوقيف جاءت بعد "متابعة دقيقة ورصد متواصل" بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن درغام، المنحدر من قرية الشامية بريف اللاذقية الشمالي، متهم بـ"ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين" خلال توليه مناصب أمنية وقضائية في النظام السابق.

وأضاف البيان أن درغام كان من أبرز الشخصيات التي تولت مواقع قيادية حساسة في مؤسسات الدولة آنذاك، لافتاً إلى أنه أشرف على المحاكم العسكرية والميدانية التي كانت تنظر في قضايا أمن الدولة والمعارضين السياسيين.

وأكدت وزارة الداخلية السورية أن الموقوف أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لعرضه على القضاء المختص، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق الأصول.

ويأتي هذا التطور في إطار حملة أمنية واسعة تنفذها السلطات السورية الجديدة لملاحقة رموز النظام السابق والمتورطين في جرائم وانتهاكات خلال العقود الماضية.

وكانت فصائل سورية قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2024 سيطرتها على البلاد وإنهاء حكم حزب البعث المستمر منذ أكثر من ستة عقود، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من إعادة بناء مؤسسات الدولة وضبط الأوضاع الأمنية.

