حماس: نواجه صعوبات في العثور على جثث المحتجزين الإسرائيليين داخل غزة

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في الحركة قوله إن فرق البحث تعمل بمشاركة فصائل فلسطينية أخرى رغم "الظروف القاسية ونقص المعدات الثقيلة وأجهزة الكشف الحديثة"، مشيرًا إلى أن القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال تلك المعدات إلى القطاع "تعيق عمليات الانتشال".



وأضاف المصدر أن حماس تأمل أن تقدم المنظمات الدولية، خصوصًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدعم الفني اللازم لتسريع عمليات البحث.



وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن فريقًا من الصليب الأحمر دخل إلى رفح جنوبي القطاع للمساعدة في العثور على رفات الجندي الإسرائيلي هدار غولدين، الذي فُقد خلال مواجهات عام 2014.



تنسيق مصري وضغوط إسرائيلية

وبحسب تقارير صحفية، فإن حركة حماس سلّمت للفريق المصري العامل داخل غزة معلومات محدثة عن أماكن يُعتقد أنها تحتوي على رفات محتجزين إسرائيليين، بهدف تسريع أعمال الحفر ورفع الأنقاض في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.



في المقابل، ذكر تقرير إسرائيلي أن تل أبيب باتت تعرف مواقع تسع جثث من أصل ثلاث عشرة، فيما لا تزال أماكن أربع جثث مجهولة، وسط ضغوط من عائلات الرهائن على الحكومة الإسرائيلية لعدم الانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار قبل استعادة كل الرفات.



وأصدر منتدى عائلات المحتجزين بيانًا دعا فيه الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية إلى "تعليق تنفيذ المرحلة المقبلة من الاتفاق إلى أن تفي حماس بالتزاماتها كاملة"، مشددًا على أن الحركة "تعرف جيدًا مواقع جميع الجثث".



اتفاق الهدنة وآلياته

وكانت حماس وإسرائيل قد توصلتا في 10 أكتوبر الجاري إلى اتفاق هدنة بوساطة أميركية وقطرية ومصرية، أنهى حربًا استمرت لعامين. ونص الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار، وتبادل الأسرى والجثث بين الجانبين، وسحب القوات الإسرائيلية إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".



وبموجب الاتفاق، سلّمت حماس حتى الآن جثث 18 محتجزًا من أصل 28، وأفرجت عن 20 آخرين أحياء.



وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن أكثر من 1900 أسير فلسطيني، بينهم محكومون بأحكام عالية، كما أعادت رفات 195 فلسطينيًا إلى ذويهم.



جهود ميدانية ومبادرات دولية

وتعمل فرق مصرية مزودة بآليات ثقيلة داخل القطاع منذ يومين بإشراف لجنة تنسيق مشتركة، للمساعدة في رفع الركام وفتح الطرق المدمرة في مناطق البحث.



في الوقت نفسه، تسعى الإدارة الأميركية لتشكيل قوة أمنية دولية تضم دولاً عربية وإسلامية للإشراف على تنفيذ بنود الهدنة ومتابعة الاستقرار الميداني في غزة.



وأعلنت واشنطن، بالتنسيق مع حلفائها، إنشاء مركز للتنسيق المدني-العسكري لدعم استقرار القطاع، فيما أوفدت شخصيات رفيعة من إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى المنطقة لمتابعة تنفيذ الاتفاق.



