استشهاد شقيقين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

رام الله - دنيا الوطناستشهد شقيقان، مساء اليوم الاثنين، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة البياض قضاء صور، جنوب لبنان، وذلك مع تجدد وتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الغارة استهدفت منشرة في أطراف بلدة البياض، وأدت إلى استشهاد شقيقين. كما رصدت تحليق طيران حربي مسيّر إسرائيلي على علو منخفض جدا فوق قرى قضاء الزهراني في جنوب البلاد.وأوردت الوكالة في وقت سابق اليوم، أن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في حي الكساير شرق مدينة ميس الجبل، دون تسجيل إصابات.ويأتي ذلك في وقت تتصاعد الهجمات والغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في شرق وجنوب لبنان، ما أوقع مؤخرا عددا من الشهداء والجرحى.وأعلنت قوة حفظ السلام "يونيفيل" التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، أمس الأحد، "تحييد" مسيّرة إسرائيلية عقب تحليقها فوق دورية تابعة للقوة الأممية، في سابقة هي الأولى من نوعها.وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.ورغم التوصل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.وفي تحد للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.