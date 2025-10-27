شؤون فلسطينية

نجل مروان البرغوثي يدعو ترامب إلى الضغط للإفراج عن والده

رام الله - دنيا الوطن
دعا عرب البرغوثي، نجل القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استثمار الزخم السياسي الذي أفرزه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وممارسة الضغط على إسرائيل للإفراج عن والده.

وقال عرب البرغوثي، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" من مقرّ الحملة المطالبة بإطلاق سراح والده في مدينة رام الله، إن "مروان البرغوثي يمتلك السجل والخبرة اللذين يؤهلانه لتوحيد الشعب الفلسطيني، وهو يمثل فرصة حقيقية أمام المجتمع الدولي لإثبات جديته في دعم حلّ الدولتين".

ويُعدّ مروان البرغوثي، البالغ من العمر 66 عامًا، من أبرز قيادات حركة فتح، ومن القلائل الذين تحظى شخصيتهم بإجماع وطني يشمل مختلف الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس. ويقضي البرغوثي خمسة أحكام بالسجن المؤبد منذ عام 2004 بعد إدانته في قضايا تتعلق بهجمات نُفذت خلال الانتفاضة الثانية، بينما تصفه وسائل إعلام غربية بأنه "نلسون مانديلا فلسطين".

وأضاف عرب البرغوثي أن والده، الذي لم يلتقه منذ ثلاث سنوات بسبب العزل الانفرادي، "لا يزال يؤدي مهامه السياسية من داخل السجن عبر محاميه الذي زاره مرات محدودة"، مؤكداً أن والده "شريك أساسي في أي عملية سلام حقيقية".

وجاءت تصريحات نجل البرغوثي بعد أيام من مناشدة مماثلة وجهتها والدته فدوى البرغوثي للرئيس الأميركي، في وقت اعترفت فيه دول كبرى، بينها فرنسا وبريطانيا، رسميًا بدولة فلسطين الشهر الماضي.

وكان ترامب قد ألمح في مقابلة مع مجلة تايم الأميركية منتصف أكتوبر إلى أنه "سيتخذ قرارًا" بشأن ملف مروان البرغوثي، دون أن يحدد موعدًا لذلك، قائلاً: "لقد طُرح عليّ هذا السؤال قبل دقائق فقط من مقابلتكم، وسأتخذ قرارًا بشأنه".

وأكد عرب البرغوثي أن عائلته "ترحب بتصريحات ترامب"، مضيفًا: "نأمل أن يمارس ضغوطًا حقيقية على الإسرائيليين لإطلاق سراح والدي، لأنه يمثل شريكًا في السلام، وصوتًا قادرًا على إعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين".

وكشف أن معتقلين محررين أبلغوا العائلة بتعرض والده للضرب المبرح خلال نقله بين السجون في سبتمبر الماضي، ما أدى إلى إصابته بكسور في الأضلاع وجروح في الرأس وفقدانه الوعي، مشيرًا إلى أن "الأسابيع الأخيرة كانت صعبة جدًا على العائلة، بعد انتشار صور تُظهره هزيلاً ومتعبًا داخل زنزانته، فيما كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يهدده أمام الكاميرات".

وحول إمكانية ابتعاد والده عن العمل السياسي في حال الإفراج عنه، قال عرب البرغوثي: "معرفتي به تجعلني واثقًا من أنه سيواصل النضال، وسيلعب دورًا فاعلاً في وقف المأساة وإعادة إعمار غزة والنهوض بالشعب الفلسطيني، فقد أفنى حياته من أجل ذلك الهدف".

