شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يتسلم جثة رهينة في غزة بعد العثور عليها في حي التفاح

رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، تسلّمه عبر فرق الصليب الأحمر الدولي جثة أحد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، بعد أن أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، العثور عليها وتسليمها، لتكون الجثة السادسة عشرة التي تُسلَّم منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وجرت عملية التسليم عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غزة، عقب استخراج الجثة من تحت الأنقاض في حي التفاح شرقي المدينة.

وكانت حركة حماس قد قدّمت، الأحد، معلومات للفريق المصري الموجود داخل القطاع حول مواقع جثث عدد من المحتجزين الإسرائيليين، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع عمليات البحث تحت الأنقاض والأنفاق في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب سمحت لحماس بالتحرك في عدة مناطق داخل ما يُعرف بـ"المنطقة الصفراء"، وليس فقط في رفح، للبحث عن جثث الأسرى، مشيرة إلى أن الحركة نفذت جولات ميدانية في الشجاعية وخان يونس بإشراف ميداني محدود من الجانب الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، دخلت 12 آلية ومعدة ثقيلة مصرية عبر معبر كرم أبو سالم، ضمن جهود اللجنة المصرية المشاركة في إزالة الركام وفتح الطرق المدمرة في عدد من مناطق القطاع.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش يعرف مواقع تسعٍ من أصل ثلاث عشرة جثة لمحتجزين في غزة، بينما لا تزال أماكن أربعٍ منها مجهولة، وسط ضغوط متزايدة على حركة حماس لاستئناف تسليم الرفات بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت إذاعة "كان" الإسرائيلية عن رئيس أركان الجيش، إيال زامير، قوله خلال لقائه نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، الأسبوع الماضي: "إسرائيل أمضت أكثر من عقد في البحث عن رفات الجندي هدار غولدين الذي قُتل عام 2014، وجثته واحدة من بين الجثث التي لم يُعثر عليها بعد".

