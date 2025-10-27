صدور العدد (231) من "الوقائع الفلسطينية"
أصدر ديوان الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، العدد (231) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية).
تضمن العدد مجموعة من التشريعات منها:
• إعلان دستوري رقم (1) لسنة 2025م.
• قرار بقانون رقم (21) لسنة 2025م بشأن التجارة الإلكترونية.
• نظام رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها رقم (12) لسنة 2025م.
• قرار مجلس الوزراء بمنح الخصم التشجيعي في سداد أقساط التأمين رقم (3) لسنة 2025م.
تتوفر النسخة الإلكترونية من الجريدة على موقع الديوان، كما يمكن الحصول على النسخة الورقية من مقر الديوان.
للاطلاع على العدد اضغط الرابط المرفق: https://tinyurl.com/3znpv47y
