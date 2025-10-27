عاجل

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,527

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 68,527 شهيدًا و170,395 مصابًا.

وأوضحت المصادر، في تقرير إحصائي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 8 شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، و13 إصابة جديدة.

وأضافت أن عددًا من المفقودين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الدمار الكبير وخطورة الأوضاع الميدانية.

وأشارت المصادر إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بلغ عدد الشهداء 93، والإصابات 337، في حين تم انتشال 472 جثمانًا.

كما أكدت أنه تم التعرف حتى الآن إلى 72 جثمانًا من أصل 195 من بين الجثامين التي أفرج عنها الاحتلال وتم تسليمها إلى الجانب الفلسطيني.

