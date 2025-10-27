عاجل

شؤون فلسطينية

مسؤول أميركي: واشنطن خفّفت نتائج تحقيقها بمقتل أبو عاقلة لإرضاء إسرائيل

شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
أعرب العقيد الأميركي المتقاعد ستيف غابافيكس عن اعتقاده أن واشنطن خففت نتائج تحقيقها في مقتل مراسلة قناة (الجزيرة) في فلسطين، الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة، من أجل إرضاء إسرائيل، حسب صحيفة (نيويورك تايمز).

واستشهدت مراسلة قناة (الجزيرة) أبو عاقلة يوم 11 أيار/ مايو 2022، إذ أصيبت برصاصة في الرأس في أثناء تغطيتها اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت (نيويورك تايمز) أنه رغم أن إطلاق النار كان من ناحية جيش الاحتلال، فإن المسؤولين الأميركيين "لم يجدوا ما يدعو للاعتقاد أنه كان متعمدا"، بل ذهب تقريرهم إلى أن إطلاق النار كان "نتيجة لظروف مأساوية".

ورغم موقف إدارة الرئيس الأميركي السابق جو باين، فإن خمسة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين -عملوا على القضية- رأوا أن الجندي الذي أطلق النار كان علم بأنه يستهدف صحفيا، وذلك وفقا للتحقيقات والأدلة المتاحة.

الغاية إرضاء إسرائيل

وكان غابافيكس أحد المعارضين لقرار إدارة بايدن، وهو عسكري محترف يتمتع بخبرة 30 عاما، وكان وقت استشهاد أبو عاقلة مسؤولا بمكتب منسق الأمن الأميركي، الذي ينسق التعاون بين أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية.

وكان المكتب قد أجرى تحقيقا مستقلا بشأن مقتل أبو عاقلة، بعد أن رفض المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون التعاون في تحقيق مشترك.

وفي مقابلة مع (نيويورك تايمز)، أعرب غابافيكس -الذي تقاعد من الجيش في كانون الثاني/ يناير الماضي- عن مخاوفه من أن الإدارة الأميركية تساهلت وخففت نتائج التحقيق إرضاء لإسرائيل.

ووفقا للصحيفة، فقد اختلف العقيد غابافيكس ورئيسه آنذاك الفريق مايكل فينزل، ليتم على إثر ذلك تهميش دور غابافيكس في التحقيق الأميركي، في حين قال العقيد الأميركي إن فينزل هدد أيضا بفصله.

وشدد غابافيكس أنه وزملاءه "أصيبوا بالذهول عندما علموا أن هذا هو ما نشروه"، في إشارة إلى بيان لوزارة الخارجية الأميركية، في الرابع من تموز/ يوليو 2022، عزا إطلاق النار إلى "ظروف مأساوية".

مزاعم أميركية

وادعت الوزارة أن الضرر الكبير الذي لحق بالرصاصة التي قتلت أبو عاقلة جعل من الصعب التوصل إلى استنتاج نهائي بشأن السلاح الذي أُطلقت منه.

وأخبر غابافيكس الصحيفة بأن تجنب الحكومة الأميركية وصف الأمر بأنه متعمد "ظل يؤرق ضميري بلا توقف"، وأشار إلى أنه وآخرين بفريقه اتفقوا على أن الجندي الإسرائيلي لا بد أنه كان يعلم أنه يطلق النار على صحفي، رغم أنهم لا يعتقدون أنه كان يستهدف أبو عاقلة تحديدا.

وقال إنه شارك النتائج شفويا مع الجنرال فينزل، وكتبها أيضا في مسودة تقرير المكتب. واستدرك "لكن الجنرال فينزل لم يتفق مع هذا الرأي، وأبلغ تقييمه لوزارة الخارجية، التي أعلنت أن إطلاق النار لم يكن متعمدا".

وأفاد غابافيكس وثلاثة من المسؤولين السابقين في المكتب بأنه أدرج مرارا وتكرارا عبارات أشد في مسودة التقرير، لكن الجنرال فينزل حذفها. وبدوره، رفض فينزل التعليق على تصريحات غابافيكس.

القاتل جندي إسرائيلي

وفي أيار/ مايو الماضي، كشف فيلم وثائقي بعنوان "من قتل شيرين؟"، من إنتاج منصة زيتيو وعُرض بمدينة نيويورك، أن من قتلها جندي إسرائيلي يدعى ألون سكاجيو.

وبعد نحو عام ونصف العام من مقتل أبو عاقلة، دعمت الولايات المتحدة إبادة جماعية ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 واستمرت سنتين، واستشهد فيها 255 صحفيا بعد استهدافهم بشكل متعمد من قبل جيش الاحتلال.

