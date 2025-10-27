ملك الأردن: القوات الدولية لن تقبل بمهمة "فرض" السلام في غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد ملك الأردن، عبد الله الثاني، أن الدول سترفض أن يُطلب منها "فرض" السلام في غزة إذا نُشرت بموجب خطة ترامب لوقف إطلاق النار، مبينا أن هناك فرقا بين فرض السلام وحفظه.وقال الملك عبد الله في مقابلة مع قناة (بي بي سي) البريطانية: "ما هي مهمة قوات الأمن داخل غزة؟ ونأمل أن تكون لحفظ السلام، لأنه إذا كانت تهدف إلى فرض السلام، فلن يرغب أحد في المساس بها".وأشار تقرير لـ (بي بي سي بانوراما) إلى أنه بموجب خطة الرئيس الأميركي ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة، ستعمل الدول العربية والشركاء الدوليون على إرسال قوات استقرار "لتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي تم التحقق من أهليتها في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللذين يتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال"، ومن المقرر أن تنزع حماس سلاحها وتتخلى عن السيطرة السياسية على القطاع.وأكد العاهل الأردني أن الأردن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، مشيرا إلى أن حفظ السلام هو أن يتم دعم قوات الشرطة المحلية، أي الفلسطينيين، التي يرغب الأردن ومصر في تدريبها بأعداد كبيرة، لكن هذا يستغرق وقتا، مضيفا، "إذا كنا نجوب غزة في دوريات مسلحة، فهذا وضع لا ترغب أي دولة في التورط فيه".وقال الملك عبد الله في المقابلة إن الأردن لن يرسل قوات إلى غزة لأن الأردن "قريب سياسيا جدا" من التطورات هناك.وأشار تقرير الـ (بي بي سي) إلى أنه عندما سُئل الملك عما إذا كان يثق بقدرة حماس على الوفاء بوعدها بالتخلي عن أي دور سياسي في غزة، أجاب: "لا أعرفهم، لكن من يعملون معهم عن كثب - قطر ومصر - يشعرون بتفاؤل شديد بأنهم سيلتزمون بذلك".وأضاف: "إذا لم نحل هذه المشكلة، وإذا لم نجد مستقبلا للإسرائيليين والفلسطينيين وعلاقة بين العالمين العربي والإسلامي وإسرائيل، فسنكون في مأزق".وتحدث الملك عبد الله، وفقا للتقرير، عن تجربته في الإنزالات الجوية للمساعدات بغزة: "كان النظر من خلف الطائرة صادما للغاية. لقد صدمني دمار ذلك الجزء من غزة. لقد رأيت ذلك بنفسي. كيف نسمح نحن كمجتمع دولي، بحدوث هذا، إنه أمر لا يمكن تصديقه".ولفت تقرير الـ(بي بي سي) إلى أن الملك طلب دعم الرئيس ترامب لإجلاء 2000 طفل فلسطيني يعانون من أمراض خطيرة من غزة.وفي اجتماع بالبيت الأبيض في شباط/ فبراير وصف ترامب هذه الخطوة بأنها "لفتة جميلة". ومنذ ذلك الحين، تم إجلاء 253 طفلا إلى الأردن. ولإخراج الأطفال وأولياء أمورهم من القطاع، يجب أن يخضعوا لفحص أمني شامل من قبل إسرائيل والدول المضيفة. وقد وصفت منظمة الصحة العالمية هذه العملية بأنها "بطيئة للغاية"، وفق التقرير.