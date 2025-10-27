شؤون فلسطينية

(يونيسف) تحذّر من "حقائق كارثية" حول معاناة الأطفال في غزة وتدعو لفتح المعابر فوراً

(يونيسف) تحذّر من "حقائق كارثية" حول معاناة الأطفال في غزة وتدعو لفتح المعابر فوراً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا المدير الإقليمي لـ(يونيسف)، إدوار بيغبيدير، إلى الفتح الفوري لجميع المعابر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، محذراً من “حقائق كارثية” تتعلق بمعاناة الأطفال في قطاع غزة.

وأوضح أن وقف إطلاق النار الأخير أتاح فرصة مؤقتة لبقاء الأطفال على قيد الحياة، لكنه شدد على أن المساعدات الحالية لا تلبّي الاحتياجات الفعلية في ظل الدمار الشامل الذي يشهده القطاع.

وبيّن بيغبيدير أن أكثر من 64 ألف طفل قُتلوا أو أُصيبوا منذ بداية الحرب، و58 ألفاً فقدوا أحد والديهم، بينما يعيش مليون طفل في ظروف غير إنسانية يعانون فيها من نقص حاد في الغذاء والماء والرعاية الصحية.

وأضاف أن المنظمة أعادت أكثر من 100 ألف طفل إلى التعليم خلال الحرب، وتعمل حالياً على إعادة 650 ألفاً آخرين ضمن خطة طويلة الأمد لإعادة بناء النظام التعليمي في غزة.

أخبار ذات صلة

(يونيسف) تحذّر من &quot;حقائق كارثية&quot; حول معاناة الأطفال في غزة وتدعو لفتح المعابر فوراً

(يونيسف) تحذّر من "حقائق كارثية" حول معاناة الأطفال في غزة وتدعو لفتح المعابر فوراً

تحقيق أميركي يكشف تورّط (أمازون) في دعم جيش الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة

تحقيق أميركي يكشف تورّط (أمازون) في دعم جيش الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة

&quot;الاقتصاد&quot; تضبط زيت زيتون مغشوشا في محافظتي الخليل ونابلس

"الاقتصاد" تضبط زيت زيتون مغشوشا في محافظتي الخليل ونابلس

الضميري: تعيين شخصية ليست مرتبطة بالحكومة لرئاسة اللجنة الإدارية بغزة يكرّس الانقسام والانفصال الجغرافي

الضميري: تعيين شخصية ليست مرتبطة بالحكومة لرئاسة اللجنة الإدارية بغزة يكرّس الانقسام والانفصال الجغرافي

&quot;جودة البيئة&quot;:مخاوف من قيام إسرائيل بدفن نفايات سامة أو مشعة بالمناطق العازلة بقطاع غزة

"جودة البيئة":مخاوف من قيام إسرائيل بدفن نفايات سامة أو مشعة بالمناطق العازلة بقطاع غزة

(حماس): تغييرات قيادة السلطة في النظام السياسي تمت بشكل متفرد ومخالف للقانون

(حماس): تغييرات قيادة السلطة في النظام السياسي تمت بشكل متفرد ومخالف للقانون

مسؤول إسرائيلي: إذا لم تعلن (حماس) حتى المساء عن تقدم في ملف تسليم الجثث فسنبحث سبل الرد

مسؤول إسرائيلي: إذا لم تعلن (حماس) حتى المساء عن تقدم في ملف تسليم الجثث فسنبحث سبل الرد

شهيدان ومصاب في حالة خطرة برصاص الاحتلال شرقي خان يونس

شهيدان ومصاب في حالة خطرة برصاص الاحتلال شرقي خان يونس

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

&quot;الاقتصاد&quot; تضبط زيت زيتون مغشوشا في محافظتي الخليل ونابلس

"الاقتصاد" تضبط زيت زيتون مغشوشا في محافظتي الخليل ونابلس

إصابة طفل بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال بيت عوا جنوب غرب الخليل

إصابة طفل بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال بيت عوا جنوب غرب الخليل

أسعار العملات والمعادن

أسعار العملات والمعادن

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من مدينة البيرة وقرية دير أبو مشعل

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من مدينة البيرة وقرية دير أبو مشعل

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

&quot;فتح&quot; تنفي الموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة

"فتح" تنفي الموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة

ملك الأردن: سنبقى إلى جانب أهالي غزة بكل إمكانياتنا

ملك الأردن: سنبقى إلى جانب أهالي غزة بكل إمكانياتنا

استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب الخليل

استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب الخليل

منوعات

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

عربي

توقعات بحل حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق بعد انسحابه من تركيا

توقعات بحل حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق بعد انسحابه من تركيا

السودان: الأمم المتحدة تطالب بممر آمن للمدنيين في الفاشر

السودان: الأمم المتحدة تطالب بممر آمن للمدنيين في الفاشر

نعيم قاسم:رفضت مغادرة لبنان إلى إيران واستهداف منزل نتنياهو كان مقصوداً

نعيم قاسم:رفضت مغادرة لبنان إلى إيران واستهداف منزل نتنياهو كان مقصوداً

إسرائيل اغتالت 365 عنصرًا من حزب الله منذ بدء وقف النار..ومخاوف من تصعيد محتمل

إسرائيل اغتالت 365 عنصرًا من حزب الله منذ بدء وقف النار..ومخاوف من تصعيد محتمل