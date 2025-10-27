(يونيسف) تحذّر من "حقائق كارثية" حول معاناة الأطفال في غزة وتدعو لفتح المعابر فوراً

رام الله - دنيا الوطندعا المدير الإقليمي لـ(يونيسف)، إدوار بيغبيدير، إلى الفتح الفوري لجميع المعابر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، محذراً من “حقائق كارثية” تتعلق بمعاناة الأطفال في قطاع غزة.وأوضح أن وقف إطلاق النار الأخير أتاح فرصة مؤقتة لبقاء الأطفال على قيد الحياة، لكنه شدد على أن المساعدات الحالية لا تلبّي الاحتياجات الفعلية في ظل الدمار الشامل الذي يشهده القطاع.وبيّن بيغبيدير أن أكثر من 64 ألف طفل قُتلوا أو أُصيبوا منذ بداية الحرب، و58 ألفاً فقدوا أحد والديهم، بينما يعيش مليون طفل في ظروف غير إنسانية يعانون فيها من نقص حاد في الغذاء والماء والرعاية الصحية.وأضاف أن المنظمة أعادت أكثر من 100 ألف طفل إلى التعليم خلال الحرب، وتعمل حالياً على إعادة 650 ألفاً آخرين ضمن خطة طويلة الأمد لإعادة بناء النظام التعليمي في غزة.