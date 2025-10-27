تحقيق أميركي يكشف تورّط (أمازون) في دعم جيش الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (ذا إنترسبت الأميركي) في تحقيق موسّع عن تورّط شركة "أمازون" في تزويد شركات سلاح إسرائيلية بخدمات حوسبة سحابية متقدمة استخدمت في عمليات عسكرية ضد قطاع غزة.ووفق التقرير، اعتمدت شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية مثل رافائيل و"الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)" على خدمات Amazon Web Services (AWS) لتشغيل منظومات قتالية وتحليل بيانات استخبارية ميدانية.وأوضح التحقيق أن هذه التقنيات مكّنت الجيش الإسرائيلي من معالجة كمّ هائل من البيانات في الوقت الفعلي، ما ساعد في تنفيذ ضربات دقيقة بطائرات مسيّرة وصواريخ موجّهة استهدفت مناطق مدنية وأدت إلى قتل مئات الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال.وأشار التقرير إلى أن هذا التعاون يجري ضمن مشروع حكومي مشترك بين أمازون وغوغل يُعرف باسم "نيمبوس" (Project Nimbus)، لتزويد مؤسسات الاحتلال المدنية والعسكرية بخدمات سحابية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الأمنية.وبحسب الوثائق التي اطّلع عليها الموقع، يتيح المشروع تخزين بيانات "الأمن القومي الإسرائيلي" داخل خوادم محلية، ما يمنح المؤسسة العسكرية قدرات رقمية متقدمة لتحديد الأهداف وتنفيذ العمليات العسكرية بدقة أكبر