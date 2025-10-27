شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" تضبط زيت زيتون مغشوشا في محافظتي الخليل ونابلس

"الاقتصاد" تضبط زيت زيتون مغشوشا في محافظتي الخليل ونابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في مدينة الخليل، أحد الباعة المتجولين يقوم ببيع زيت الزيتون على أنه من انتاج هذا الموسم وهو في حقيقة الأمر مغشوش.

وبين مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة ابراهيم القاضي، أن المزور من محافظة أخرى تم ضبطه أثناء عملية بيعه لهذا الزيت في محافظة الخليل وتبين بعد الفحص الحسي بأن الزيت مخلوط بزيوت نباتية أخرى استغلالاً لحاجة المواطنين عبر ادعائه بأنه انتاج الموسم.

وأشار القاضي إلى احالة ملف القضية للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني ولا زالت التحقيقات جارية مع المزور لكشف تفاصيل عملية التزوير والتأكد خلو السوق من هذا الزيت.

وفي مدينة نابلس وضمن الجهود المشتركة ما بين مديرية الاقتصاد الوطني في محافظتي طولكرم ونابلس وبمشاركة مديرية وزارة الزراعة، تم ضبط كمية من زيت زيتون مغشوش بعد إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لزيت الزيتون في مختبر الزراعة.

وبينت الوزارة في بيانها أن ملف القضية تم تحويلها إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه

ودعت المواطنين الى شراء الزيت من مصادر موثوقة والابلاغ عن اي شكوى عبر بوابة "بهمنا".

أخبار ذات صلة

&quot;الاقتصاد&quot; تضبط زيت زيتون مغشوشا في محافظتي الخليل ونابلس

"الاقتصاد" تضبط زيت زيتون مغشوشا في محافظتي الخليل ونابلس

الضميري: تعيين شخصية ليست مرتبطة بالحكومة لرئاسة اللجنة الإدارية بغزة يكرّس الانقسام والانفصال الجغرافي

الضميري: تعيين شخصية ليست مرتبطة بالحكومة لرئاسة اللجنة الإدارية بغزة يكرّس الانقسام والانفصال الجغرافي

&quot;جودة البيئة&quot;:مخاوف من قيام إسرائيل بدفن نفايات سامة أو مشعة بالمناطق العازلة بقطاع غزة

"جودة البيئة":مخاوف من قيام إسرائيل بدفن نفايات سامة أو مشعة بالمناطق العازلة بقطاع غزة

(حماس): تغييرات قيادة السلطة في النظام السياسي تمت بشكل متفرد ومخالف للقانون

(حماس): تغييرات قيادة السلطة في النظام السياسي تمت بشكل متفرد ومخالف للقانون

مسؤول إسرائيلي: إذا لم تعلن (حماس) حتى المساء عن تقدم في ملف تسليم الجثث فسنبحث سبل الرد

مسؤول إسرائيلي: إذا لم تعلن (حماس) حتى المساء عن تقدم في ملف تسليم الجثث فسنبحث سبل الرد

شهيدان ومصاب في حالة خطرة برصاص الاحتلال شرقي خان يونس

شهيدان ومصاب في حالة خطرة برصاص الاحتلال شرقي خان يونس

إصابة طفل بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال بيت عوا جنوب غرب الخليل

إصابة طفل بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال بيت عوا جنوب غرب الخليل

أسعار العملات والمعادن

أسعار العملات والمعادن

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

&quot;الاقتصاد&quot; تضبط زيت زيتون مغشوشا في محافظتي الخليل ونابلس

"الاقتصاد" تضبط زيت زيتون مغشوشا في محافظتي الخليل ونابلس

إصابة طفل بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال بيت عوا جنوب غرب الخليل

إصابة طفل بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال بيت عوا جنوب غرب الخليل

أسعار العملات والمعادن

أسعار العملات والمعادن

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من مدينة البيرة وقرية دير أبو مشعل

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من مدينة البيرة وقرية دير أبو مشعل

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

ملك الأردن: سنبقى إلى جانب أهالي غزة بكل إمكانياتنا

ملك الأردن: سنبقى إلى جانب أهالي غزة بكل إمكانياتنا

استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب الخليل

استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب الخليل

بحث مكثف في &quot;المنطقة الصفراء&quot; عن جثث الأسرى الإسرائيليين بإشراف فرق مصرية

بحث مكثف في "المنطقة الصفراء" عن جثث الأسرى الإسرائيليين بإشراف فرق مصرية

منوعات

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

عربي

توقعات بحل حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق بعد انسحابه من تركيا

توقعات بحل حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق بعد انسحابه من تركيا

السودان: الأمم المتحدة تطالب بممر آمن للمدنيين في الفاشر

السودان: الأمم المتحدة تطالب بممر آمن للمدنيين في الفاشر

نعيم قاسم:رفضت مغادرة لبنان إلى إيران واستهداف منزل نتنياهو كان مقصوداً

نعيم قاسم:رفضت مغادرة لبنان إلى إيران واستهداف منزل نتنياهو كان مقصوداً

إسرائيل اغتالت 365 عنصرًا من حزب الله منذ بدء وقف النار..ومخاوف من تصعيد محتمل

إسرائيل اغتالت 365 عنصرًا من حزب الله منذ بدء وقف النار..ومخاوف من تصعيد محتمل