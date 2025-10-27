"الاقتصاد" تضبط زيت زيتون مغشوشا في محافظتي الخليل ونابلس

رام الله - دنيا الوطنضبطت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في مدينة الخليل، أحد الباعة المتجولين يقوم ببيع زيت الزيتون على أنه من انتاج هذا الموسم وهو في حقيقة الأمر مغشوش.وبين مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة ابراهيم القاضي، أن المزور من محافظة أخرى تم ضبطه أثناء عملية بيعه لهذا الزيت في محافظة الخليل وتبين بعد الفحص الحسي بأن الزيت مخلوط بزيوت نباتية أخرى استغلالاً لحاجة المواطنين عبر ادعائه بأنه انتاج الموسم.وأشار القاضي إلى احالة ملف القضية للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني ولا زالت التحقيقات جارية مع المزور لكشف تفاصيل عملية التزوير والتأكد خلو السوق من هذا الزيت.وفي مدينة نابلس وضمن الجهود المشتركة ما بين مديرية الاقتصاد الوطني في محافظتي طولكرم ونابلس وبمشاركة مديرية وزارة الزراعة، تم ضبط كمية من زيت زيتون مغشوش بعد إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لزيت الزيتون في مختبر الزراعة.وبينت الوزارة في بيانها أن ملف القضية تم تحويلها إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهودعت المواطنين الى شراء الزيت من مصادر موثوقة والابلاغ عن اي شكوى عبر بوابة "بهمنا".