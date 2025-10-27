الضميري: تعيين شخصية ليست مرتبطة بالحكومة لرئاسة اللجنة الإدارية بغزة يكرّس الانقسام والانفصال الجغرافي

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المجلس الاستشاري لحركة (فتح) عدنان الضميري، أن تعيين شخصية مستقلة ليست مرتبطة بالحكومة لرئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة، يساهم في استمرار الانقسام وتحويله إلى انفصال جغرافي وسياسي بين شطري الوطن وضرب إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.وشدد الضميري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الإثنين، على أن تلك الخطوة تشكل هاجساً لحركة فتح ولكل الحريصين على حق شعبنا بتقرير مصيره بالنظر إلى التجارب السابقة.وأشار إلى أن حركة (فتح) متمسكة بأنه لا دولة في غزة ولا دولة دونها، بالإشارة إلى إصرارها بأن يكون رئيس اللجنة الإدارية وزيرا في الحكومة لإبقاء الترابط بين الضفة وغزة.