"جودة البيئة":مخاوف من قيام إسرائيل بدفن نفايات سامة أو مشعة بالمناطق العازلة بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال بهجت جبارين، القائم بأعمال الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة، إن الاحتلال الإسرائيلي ألقى نحو 150 ألف طن من الأسلحة المحرّمة دولياً على قطاع غزة، ما تسبب بأضرار بيئية واسعة النطاق.وأوضح جبارين أن الفحوصات التي أُجريت مؤخراً أكدت أن أكثر من 97% من مصادر المياه في القطاع ملوثة، في ظل استمرار القصف والتدمير الواسع للبنية التحتية والمرافق الحيوية.وحذر من كارثة بيئية خطيرة تتهدد القطاع جراء مواصلة الاحتلال تحويل أطرافه إلى مكبات للنفايات ومخلفات البناء، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى ضرب مقومات الحياة في غزة.وأشار جبارين إلى أن الاحتلال يتعمد جلب مخلفات الهدم والردم من المستوطنات المحيطة بالقطاع ودفنها في المناطق العازلة شرقاً، وسط مخاوف حقيقية من احتواء هذه المخلفات على مواد سامة أو مشعة، على غرار ما تم ضبطه سابقاً في الضفة الغربية.وأضاف أن هذه الانتهاكات تأتي استكمالاً لما وصفه بـ"الإبادة البيئية والجماعية" التي ينفذها الاحتلال منذ نحو عامين عبر استخدام أسلحة محرّمة دولياً جُرّبت لأول مرة في قطاع غزة.