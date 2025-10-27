(حماس): تغييرات قيادة السلطة في النظام السياسي تمت بشكل متفرد ومخالف للقانون





وأضاف قاسم في تصريح صحفي، أن "حركة حماس ستواصل جهودها لإصلاح النظام السياسي ضمن التوافق الوطني، وستستمر في سعيها لبناء توافق وطني ووحدة فلسطينية حقيقية تمكّنان من مواجهة التحديات غير المسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية"





رام الله - دنيا الوطنقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، إن "إجراء قيادة السلطة تغييرات على النظام السياسي بشكل متفرد ومخالفاً للقانون الأساس وبعيداً عن التوافق الوطني، ومحاولة تسخيره لجهات محددة، تسبب في تشويه عميق للنظام السياسي وعقّد إمكانية إصلاحه".