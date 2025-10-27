شهيدان ومصاب في حالة خطرة برصاص الاحتلال شرقي خان يونس

أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، الإثنين، باستشهاد مواطنّيْن وإصابة آخر في حالة خطرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين أثناء تفقدهم لمنازلهم في منطقة عبسان الكبيرة في خان يونس، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح وصفت بعضها بالخطيرة، كما أطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة بشكل متواصل ومكثف تجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.



وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها صوب ساحل بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.





وتستمر خروقات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في قطاع غزة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

رام الله - دنيا الوطن