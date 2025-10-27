تحطم طائرتين أميركيتين في بحر الصين الجنوبي



وأكدت البحرية الأميركية أن التحقيق جار لتحديد أسباب الحادثين، اللذين تزامنا مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى آسيا في أول جولة له خلال ولايته الثانية، واستعداد وزير الدفاع بيت هيغسيث لبدء جولة آسيوية تشمل عدة دول.



ويأتي ذلك بعد حوادث مشابهة شهدها العام الجاري، من بينها سقوط طائرتين حربيتين من حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" أثناء مهمة في الشرق الأوسط.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت البحرية الأميركية، الإثنين، أن طائرتين تابعتين لها تحطمتا، الأحد، في حادثين منفصلين فوق مياه بحر الصين الجنوبي، دون وقوع خسائر بشرية.وأوضح الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ أن الحادث الأول وقع عندما سقطت مروحية من طراز "سي هوك" أثناء قيامها بعمليات روتينية من على متن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز"، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال أفراد الطاقم الثلاثة بسلام.وبعد نحو نصف ساعة، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "سوبر هورنيت" في المنطقة نفسها خلال مهمة روتينية أيضا من السفينة ذاتها، حيث تمكن الطياران من القفز من الطائرة قبل سقوطها وتم إنقاذهما.