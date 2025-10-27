(القناة السابعة) تكشف عن حادثة أمنية خطيرة بالجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار بغزة





كما وفرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعا على نشر أي تفاصيل إضافية إلى حين انتهاء التحقيق وتحديد حجم الضرر الأمني المحتمل.



رام الله - دنيا الوطنكشفت (القناة السابعة) الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن حادثة أمنية خطيرة وغير مألوفة داخل الجيش الإسرائيلي، بعد نحو أسبوعين من وقف إطلاق النار.وبحسب القناة، فإن الحادثة كانت ناجمة عن إهمالٍ بشري، أدّت إلى انتهاك لإجراءات أمن المعلومات.وأفادت (القناة) بأنّ رئيس أركان الاحتلال، إيال زامير، أصدر أوامر بفتح تحقيق معمّق في الحادثة.