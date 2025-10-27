دولي

(القناة السابعة) تكشف عن حادثة أمنية خطيرة بالجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار بغزة

(القناة السابعة) تكشف عن حادثة أمنية خطيرة بالجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار بغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت (القناة السابعة) الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن حادثة أمنية خطيرة وغير مألوفة داخل الجيش الإسرائيلي، بعد نحو أسبوعين من وقف إطلاق النار.

وبحسب القناة، فإن الحادثة كانت ناجمة عن إهمالٍ بشري، أدّت إلى انتهاك لإجراءات أمن المعلومات.

وأفادت (القناة) بأنّ رئيس أركان الاحتلال، إيال زامير، أصدر أوامر بفتح تحقيق معمّق في الحادثة. 

كما وفرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعا على نشر أي تفاصيل إضافية إلى حين انتهاء التحقيق وتحديد حجم الضرر الأمني المحتمل.

أخبار ذات صلة

تحطم طائرتين أميركيتين في بحر الصين الجنوبي

تحطم طائرتين أميركيتين في بحر الصين الجنوبي

(القناة السابعة) تكشف عن حادثة أمنية خطيرة بالجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار بغزة

(القناة السابعة) تكشف عن حادثة أمنية خطيرة بالجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار بغزة

تركيا.. مذكرة اعتقال بحق عمدة إسطنبول السابق بتهمة التجسس

تركيا.. مذكرة اعتقال بحق عمدة إسطنبول السابق بتهمة التجسس

فنزويلا: مناورات أميركا قرب حدودنا &quot;استفزاز عسكري&quot; يهدد بإشعال حرب

فنزويلا: مناورات أميركا قرب حدودنا "استفزاز عسكري" يهدد بإشعال حرب

إصابة 12 جندياً إسرائيلياً في حادث سير على حدود غزة

إصابة 12 جندياً إسرائيلياً في حادث سير على حدود غزة

سموتريتش: الرئيس الأميركي سيغيّر رأيه بشأن ضم الضفة

سموتريتش: الرئيس الأميركي سيغيّر رأيه بشأن ضم الضفة

بن غفير: أقدّر ترامب ولكننا لسنا تحت وصاية واشنطن

بن غفير: أقدّر ترامب ولكننا لسنا تحت وصاية واشنطن

فيديو.. ترامب يكسر البروتوكول ليرقص في مطار كوالالمبور

فيديو.. ترامب يكسر البروتوكول ليرقص في مطار كوالالمبور

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

إصابة طفل بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال بيت عوا جنوب غرب الخليل

إصابة طفل بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال بيت عوا جنوب غرب الخليل

أسعار العملات والمعادن

أسعار العملات والمعادن

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من مدينة البيرة وقرية دير أبو مشعل

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من مدينة البيرة وقرية دير أبو مشعل

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

ملك الأردن: سنبقى إلى جانب أهالي غزة بكل إمكانياتنا

ملك الأردن: سنبقى إلى جانب أهالي غزة بكل إمكانياتنا

استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب الخليل

استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب الخليل

نادي الأسير: 49 أسيرة يتعرضن لجرائم منظمة في سجون الاحتلال

نادي الأسير: 49 أسيرة يتعرضن لجرائم منظمة في سجون الاحتلال

(يديعوت أحرونوت): واشنطن ترفض طلباً إسرائيلياً لتحديد موعد نهائي لإعادة جثث الإسرائيليين من غزة

(يديعوت أحرونوت): واشنطن ترفض طلباً إسرائيلياً لتحديد موعد نهائي لإعادة جثث الإسرائيليين من غزة

منوعات

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

عربي

توقعات بحل حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق بعد انسحابه من تركيا

توقعات بحل حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق بعد انسحابه من تركيا

السودان: الأمم المتحدة تطالب بممر آمن للمدنيين في الفاشر

السودان: الأمم المتحدة تطالب بممر آمن للمدنيين في الفاشر

إسرائيل اغتالت 365 عنصرًا من حزب الله منذ بدء وقف النار..ومخاوف من تصعيد محتمل

إسرائيل اغتالت 365 عنصرًا من حزب الله منذ بدء وقف النار..ومخاوف من تصعيد محتمل

احتجاجات المغرب.. &quot;جيل زد&quot; يجددون مطالبهم بالإصلاح وإطلاق سراح الموقوفين

احتجاجات المغرب.. "جيل زد" يجددون مطالبهم بالإصلاح وإطلاق سراح الموقوفين