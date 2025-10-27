شؤون فلسطينية

إصابة طفل بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال بيت عوا جنوب غرب الخليل

رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم الإثنين، طفل بجروح خطيرة، بقنبلة صوت أطلقها جنود الاحتلال صوب رأسه بشكل مباشر، اليوم الإثنين، في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.

وذكر مدير بلدية بيت عوا محمد مسالمة لـ "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين واثناء انسحابها من البلدة استهدفت التلميذ بمدرسة ذكور بيت عوا الثانوية نزيه إياد عوض (15 عاما) بقنبلة صوت في رأسه أثناء خروجه لمدرسته من منزلهم الكائن في واد السيميا ونقل إلى المشفى الأهلي بمدينة الخليل لتلقي العلاج، ووصفت اصابته بالحرجة.

كما أصيبت سيدة بالاختناق جراء استنشاق الغاز ونقلت لتلقي العلاج في مشفى دورا الحكومي.

