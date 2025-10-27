توقعات بحل حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق بعد انسحابه من تركيا

رام الله - دنيا الوطنرجحت مصادر صحفية تركية، أبرزها صحيفة "حرييت"، أن يشكل سحب حزب العمال الكردستاني لمقاتليه من الأراضي التركية خطوة تمهيدية لإنهاء نشاط الحزب بالكامل في سوريا والعراق.وأشار الكاتب عبد القادر صيلفي إلى أن المسار الجاري حالياً، والذي يُشرف عليه جهاز المخابرات التركية (MİT)، يشمل خطوات مقبلة تتضمن إخلاء معاقل الحزب في شمال العراق وحله رسمياً.وأوضح صيلفي أن المرحلة الأولى من العملية، والمتعلقة بوقف النشاط العسكري داخل تركيا وسحب القوات، قد تم إنجازها، معتبراً أن الإعلان الأخير يعطي المسار "دفعة إضافية" نحو الحل النهائي.ويأتي ذلك في سياق إعلان الحزب في مايو الماضي عن حل نفسه، استجابة لتوجيهات زعيمه عبد الله أوجلان، المحبوس منذ عام 1999. وفي يوليو الماضي، أحرق نحو 30 مقاتلاً من الحزب أسلحتهم في مدينة السليمانية، في خطوة اعتبرتها أنقرة مؤشراً على إنهاء صراع دام أكثر من 40 عاماً.غير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر من استئناف العمليات العسكرية في حال تعرقل أي جانب من المسار السلمي، مؤكدًا أن تركيا ستواصل حماية أمنها ومصالحها الإقليمية.