شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من مدينة البيرة وقرية دير أبو مشعل

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من مدينة البيرة وقرية دير أبو مشعل
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، ستة مواطنين خلال اقتحامها مدينة البيرة، وقرية دير أبو مشعل، غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال داهم عدة أحياء في مدينة البيرة، واعتقل كلاً من: جمال الطويل، ومحمد الطويل، ومحمد أحمد عمار، وفادي عبد الدايم، بعد دهم منازلهم وتخريب محتوياتها، فيما قام جنود الاحتلال بالاعتداء بالضرب على محي الدين عبد الدايم، نجل المعتقل فادي خلال اعتقال والده.

فيما اعتقل من قرية دير ابو مشعل غرب مدينة رام الله، الشاب ضمير طه، والفتى محمد مجدي.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين، غرب رام الله، وداهمت عدة منازل للمواطنين البلدة دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المواطنين.

أخبار ذات صلة

إصابة طفل بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال بيت عوا جنوب غرب الخليل

إصابة طفل بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال بيت عوا جنوب غرب الخليل

أسعار العملات والمعادن

أسعار العملات والمعادن

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من مدينة البيرة وقرية دير أبو مشعل

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من مدينة البيرة وقرية دير أبو مشعل

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

تقييم أمني إسرائيلي أمام الكنيست: حماس لن تنزع سلاحها رغم الاتفاق

تقييم أمني إسرائيلي أمام الكنيست: حماس لن تنزع سلاحها رغم الاتفاق

&quot;فتح&quot; تنفي الموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة

"فتح" تنفي الموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة

ملك الأردن: سنبقى إلى جانب أهالي غزة بكل إمكانياتنا

ملك الأردن: سنبقى إلى جانب أهالي غزة بكل إمكانياتنا

استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب الخليل

استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

إصابة طفل بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال بيت عوا جنوب غرب الخليل

إصابة طفل بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال بيت عوا جنوب غرب الخليل

أسعار العملات والمعادن

أسعار العملات والمعادن

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من مدينة البيرة وقرية دير أبو مشعل

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من مدينة البيرة وقرية دير أبو مشعل

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

ملك الأردن: سنبقى إلى جانب أهالي غزة بكل إمكانياتنا

ملك الأردن: سنبقى إلى جانب أهالي غزة بكل إمكانياتنا

استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب الخليل

استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب الخليل

نادي الأسير: 49 أسيرة يتعرضن لجرائم منظمة في سجون الاحتلال

نادي الأسير: 49 أسيرة يتعرضن لجرائم منظمة في سجون الاحتلال

(يديعوت أحرونوت): واشنطن ترفض طلباً إسرائيلياً لتحديد موعد نهائي لإعادة جثث الإسرائيليين من غزة

(يديعوت أحرونوت): واشنطن ترفض طلباً إسرائيلياً لتحديد موعد نهائي لإعادة جثث الإسرائيليين من غزة

منوعات

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

عربي

توقعات بحل حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق بعد انسحابه من تركيا

توقعات بحل حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق بعد انسحابه من تركيا

السودان: الأمم المتحدة تطالب بممر آمن للمدنيين في الفاشر

السودان: الأمم المتحدة تطالب بممر آمن للمدنيين في الفاشر

احتجاجات المغرب.. &quot;جيل زد&quot; يجددون مطالبهم بالإصلاح وإطلاق سراح الموقوفين

احتجاجات المغرب.. "جيل زد" يجددون مطالبهم بالإصلاح وإطلاق سراح الموقوفين

حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق

حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق