الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من مدينة البيرة وقرية دير أبو مشعل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، ستة مواطنين خلال اقتحامها مدينة البيرة، وقرية دير أبو مشعل، غرب رام الله.وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال داهم عدة أحياء في مدينة البيرة، واعتقل كلاً من: جمال الطويل، ومحمد الطويل، ومحمد أحمد عمار، وفادي عبد الدايم، بعد دهم منازلهم وتخريب محتوياتها، فيما قام جنود الاحتلال بالاعتداء بالضرب على محي الدين عبد الدايم، نجل المعتقل فادي خلال اعتقال والده.فيما اعتقل من قرية دير ابو مشعل غرب مدينة رام الله، الشاب ضمير طه، والفتى محمد مجدي.في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين، غرب رام الله، وداهمت عدة منازل للمواطنين البلدة دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المواطنين.