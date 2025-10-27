الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو غدا الثلاثاء غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الخميس: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.