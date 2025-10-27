فنزويلا: مناورات أميركا قرب حدودنا "استفزاز عسكري" يهدد بإشعال حرب

رام الله - دنيا الوطنصعّدت فنزويلا لهجتها ضد الولايات المتحدة، متهمة واشنطن بتعمد استفزازها عسكرياً بعد رسو سفينة حربية أميركية في جزر ترينيداد وتوباغو، القريبة من سواحلها الشمالية، معتبرة أن الخطوة "تهدد بإشعال حرب في الكاريبي".وأعلنت سلطات ترينيداد وتوباغو، الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات فقط من الأراضي الفنزويلية، أن المدمّرة الأميركية "يو إس إس غرايفلي" وصلت إلى العاصمة بورت أوف سبين برفقة وحدة من مشاة البحرية، للمشاركة رسمياً في تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش المحلي.وتزامن ذلك مع انتشار سبع سفن حربية أميركية في البحر الكاريبي وأخرى في خليج المكسيك ضمن عملية لمكافحة تهريب المخدرات، إضافة إلى تقارير عن تفويض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية على الأراضي الفنزويلية.وفي بيان رسمي، اعتبرت كراكاس أن وجود المدمّرة الأميركية في مياه دولة مجاورة يشكل "استفزازاً عسكرياً منسقاً مع الاستخبارات الأميركية"، و"محاولة واضحة لإشعال نزاع في المنطقة".وزعمت الحكومة الفنزويلية أنها ألقت القبض على مجموعة من "المرتزقة" المرتبطين بـCIA، قالت إنهم كانوا يخططون لـ"هجوم زائف" يهدف إلى خلق ذريعة لتدخل عسكري واسع ضد البلاد.وتأتي هذه التطورات وسط توتر متزايد بين البلدين، إذ يتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بالتورط في عمليات تهريب مخدرات، بينما ترفض كراكاس تلك الاتهامات وتصفها بأنها "محاولة لتبرير تدخل أميركي مباشر".