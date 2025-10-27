السودان: الأمم المتحدة تطالب بممر آمن للمدنيين في الفاشر

رام الله - دنيا الوطندعت الأمم المتحدة، الاثنين، إلى توفير ممرات آمنة للمدنيين المحاصرين في مدينة الفاشر غربي السودان، في ظل استمرار المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، التي أعلنت مؤخراً سيطرتها الكاملة على المدينة.وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، في بيان نقلته وكالة فرانس برس، إن مئات الآلاف من المدنيين عالقون داخل الفاشر "تحت القصف، دون غذاء أو رعاية طبية أو وسيلة آمنة للفرار"، محذراً من كارثة إنسانية وشيكة.وفي السياق ذاته، دعا كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، قوات الدعم السريع إلى "التحرك الفوري لحماية المدنيين ووقف المعاناة في المدينة"، مؤكداً عبر منصة "إكس" أن "العالم يراقب بقلق بالغ ما يجري في الفاشر"، ومشدداً على ضرورة فتح الممرات الإنسانية دون تأخير.وفي وقت تتواصل فيه الاشتباكات في محيط مطار الفاشر ومناطق أخرى، نفت حكومة إقليم دارفور سقوط المدينة بالكامل بيد قوات الدعم السريع، مؤكدة لقناتي العربية والحدث أن "القتال لا يزال مستمراً، والجيش والقوات المشتركة موجودون داخل المدينة".وقالت الحكومة إن انسحاب الجيش من مقر الفرقة السادسة مشاة "لا يعني سقوط الفاشر"، ووصفت ما تقوم به قوات الدعم السريع بأنه "جرائم ترقى إلى مستوى الإبادة"، متهمة إياها بارتكاب مجازر ضد النازحين.بدورها، أكدت المقاومة الشعبية في الفاشر أن المدينة ما زالت صامدة، ووصفت تصريحات الدعم السريع بشأن السيطرة الكاملة بأنها "حملة إعلامية مضللة تهدف إلى بث الرعب بين السكان". وأشارت لجان مقاومة الفاشر إلى أن قائد الفرقة السادسة اللواء محمد خضر "يقود المعركة ميدانياً"، فيما تواصل القوات الحكومية والحركات المسلحة المتحالفة الدفاع عن المدينة.في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع أنها استولت على مقر قيادة الفرقة السادسة للجيش، بينما لم يصدر تعليق رسمي من الجيش حول ذلك.وفي خضم المعارك، أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل ممرض وإصابة ثلاثة من الكوادر الطبية جراء قصف مدفعي استهدف مستشفى الفاشر، محملة الدعم السريع المسؤولية ومعتبرة أن استهداف المرافق الصحية "جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".وتحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر منذ مايو 2024، التي تُعد مركز العمليات الإنسانية الرئيسي في إقليم دارفور. ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، أسفرت المواجهات بين الجيش والدعم السريع عن مقتل نحو 20 ألف شخص وتشريد أكثر من 15 مليوناً بين نازح ولاجئ، وفق تقديرات أممية.