استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب الخليل

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عند حاجز "ميتار" بالقرب من بلدة الظاهرية، جنوب الخليل.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شاب في العشرينات من عمره عند الحاجز، فيما أكدت وزارة الصحة استشهاد الشاب محمد بسام تياهة شعور (20 عاما) قرب الظاهرية.



وأضافت المصادر ذاتها أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر نقلت جثمان الشهيد إلى مستشفى دورا الحكومي.





رام الله - دنيا الوطن