إعلام إسرائيلي: توافق بين حماس والسلطة الفلسطينية على تكليف أمجد الشوا لإدارة غزة

رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حركة حماس والسلطة الفلسطينية توصلتا إلى توافق على تعيين الناشط الحقوقي أمجد الشوا رئيسًا للجنة التكنوقراطية التي ستتولى إدارة قطاع غزة في المرحلة الانتقالية، على أن يُثبت القرار رسميًا بعد الحصول على الموافقة الأمريكية.

ونقلت قناة كان الإسرائيلية، مساء اليوم، أن الشوا، الذي يرأس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة، حظي بتأييد من الطرفين خلال اجتماع عقد في القاهرة بمشاركة وفد من المخابرات العامة المصرية، ضمن مشاورات تبحث "اليوم التالي للحرب" وترتيبات الحكم المدني في القطاع.

وأكدت القناة أن واشنطن أبلغت القاهرة أنها تدرس الموافقة على تعيين الشوا، باعتباره شخصية مدنية مستقلة ومقبولة لدى المجتمع الدولي.

 و وصفت مصادر إسرائيلية الشوا بأنه "مؤيد للحركة دون أن يكون منتميًا إليها تنظيميًا"، مشيرة إلى أنه حافظ على علاقة متوازنة مع مختلف القوى السياسية في غزة.

حكومة تكنوقراط بتوافق فصائلي 
وتشير المعلومات إلى أن حماس شاركت فعليًا في اختيار أعضاء اللجنة التكنوقراطية المقبلة، إذ رشحت نحو نصف أعضائها من شخصيات تراها قريبة من نهجها ومقبولة لديها، بينما رشحت السلطة الفلسطينية النصف الآخر، وسط قبول ضمني من الجانبين بدور كل طرف في تشكيل اللجنة.

وكان القيادي في حماس خليل الحية قد أكد في تصريحات سابقة أن الحركة لا تتحفظ على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، مشيرًا إلى أن حماس "ستسلم جميع الملفات الإدارية والأمنية للجنة التكنوقراطية فور تشكيلها رسميًا".

من هو أمجد الشوا؟ 
وُلد أمجد الشوا في غزة عام 1971، ويعد من أبرز النشطاء الإنسانيين والحقوقيين في فلسطين، حيث يشغل حاليًا منصب نائب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، إضافة إلى عمله كـمدير عام لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في القطاع.
ويُعرف الشوا بدفاعه المستمر عن حقوق الإنسان وتعزيز العمل المدني، كما يمتلك علاقات واسعة مع المؤسسات الدولية والإنسانية، مما يجعله - بحسب مراقبين- مرشحًا توافقيًا قادرًا على إدارة المرحلة الانتقالية في غزة بتفاهم محلي ودولي.

