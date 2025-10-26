إعلام إسرائيلي: توافق بين حماس والسلطة الفلسطينية على تكليف أمجد الشوا لإدارة غزة





و وصفت مصادر إسرائيلية الشوا بأنه "مؤيد للحركة دون أن يكون منتميًا إليها تنظيميًا"، مشيرة إلى أنه حافظ على علاقة متوازنة مع مختلف القوى السياسية في غزة.



حكومة تكنوقراط بتوافق فصائلي

وتشير المعلومات إلى أن حماس شاركت فعليًا في اختيار أعضاء اللجنة التكنوقراطية المقبلة، إذ رشحت نحو نصف أعضائها من شخصيات تراها قريبة من نهجها ومقبولة لديها، بينما رشحت السلطة الفلسطينية النصف الآخر، وسط قبول ضمني من الجانبين بدور كل طرف في تشكيل اللجنة.



وكان القيادي في حماس خليل الحية قد أكد في تصريحات سابقة أن الحركة لا تتحفظ على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، مشيرًا إلى أن حماس "ستسلم جميع الملفات الإدارية والأمنية للجنة التكنوقراطية فور تشكيلها رسميًا".





من هو أمجد الشوا؟

وُلد أمجد الشوا في غزة عام 1971، ويعد من أبرز النشطاء الإنسانيين والحقوقيين في فلسطين، حيث يشغل حاليًا منصب نائب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، إضافة إلى عمله كـمدير عام لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في القطاع.

ويُعرف الشوا بدفاعه المستمر عن حقوق الإنسان وتعزيز العمل المدني، كما يمتلك علاقات واسعة مع المؤسسات الدولية والإنسانية، مما يجعله - بحسب مراقبين- مرشحًا توافقيًا قادرًا على إدارة المرحلة الانتقالية في غزة بتفاهم محلي ودولي.



