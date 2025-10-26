(يديعوت أحرونوت): واشنطن ترفض طلباً إسرائيلياً لتحديد موعد نهائي لإعادة جثث الإسرائيليين من غزة

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن الولايات المتحدة رفضت طلباً إسرائيلياً لتحديد موعد نهائي لإعادة جثث الإسرائيليين المحتجزة في قطاع غزة، في ظل استمرار النقاشات حول آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.وأضافت الصحيفة أن إسرائيل منعت في وقت سابق دخول 81 عنصراً من فرق الإنقاذ التركية إلى قطاع غزة، دون توضيح أسباب المنع أو الجهة التي أصدرت القرار.وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية تفيد بأن حركة حماس لا تعرف مكان رفات خمسة أسرى إسرائيليين مفقودين في القطاع منذ بداية الحرب.وبيّنت الصحيفة أن إسرائيل تسعى لفرض عقوبات على حماس، بينما ترفض الولايات المتحدة هذه الخطوة خشية أن يؤدي ذلك إلى انهيار الاتفاق القائم بين الجانبين.