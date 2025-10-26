الجهاد الإسلامي: ادعاءات الاحتلال حول استعداد سرايا القدس بالنصيرات لعمل وشيك "محض افتراء"

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة الجهاد الإسلامي إن ادعاء جيش الاحتلال بأن كوادر من سرايا القدس في النصيرات كانوا يعدّون أمس لعمل وشيك "محض ادعاء كاذب وافتراء"، مشيرة إلى أن الاحتلال يسعى من وراء ذلك إلى تبرير عدوانه وخرقه لوقف إطلاق النار.وأضافت الحركة في تصريح لها، الأحد، أنها "تحمل العدو المجرم مسؤولية هذا الخرق"، ودعت الوسطاء إلى "تحمل مسؤولياتهم والوفاء بالتزامات وقف إطلاق النار، وإلزام جيش العدو بالتوقف عن مثل هذه الاعتداءات التي تؤدي إلى ردود فعل عليها".وأكدت الجهاد الإسلامي "حق شعبنا في الدفاع عن نفسه"، وشدّدت على "عدم السماح للعدو بتنفيذ اغتيالات مجانية".وأمس، أعلن جيش الاحتلال، اغتيال عنصر من حركة الجهاد الإسلامي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بزعم أنه كان يخطط لـ"شن هجوم وشيك" ضد قواتها.