شؤون فلسطينية

أبومرزوق: إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين من غزة قد تستغرق أشهرًا

رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، أن عملية إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا في القطاع ستكون معقدة وقد تمتد لشهور، مشيرًا إلى صعوبة تسليم جميع الجثامين دفعة واحدة.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، أضاف أبو مرزوق أن بعض الجثامين قد يصعب العثور عليها، مشددًا على أن الحركة لا تحتفظ بأي رفات وتسعى لإنهاء الملف بسرعة وبشكل إنساني.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تنسيقها مع عائلات المحتجزين القتلى وأن الجيش بدأ عمليات البحث داخل المناطق الخاضعة لسيطرته.

 وفي تصريحات متلفزة، قال خليل الحية، القيادي في حماس، إن الحركة سلمت حتى الآن 17 من أصل 28 جثمانًا، إضافة إلى 20 أسيرًا أُطلق سراحهم بعد 72 ساعة من وقف إطلاق النار، على أن يتم دخول مناطق جديدة يوم الأحد لاستكمال البحث عن بقية الجثامين.

وفي المقابل، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب،السبت، أن واشنطن ستراقب عن كثب عملية إعادة الجثث خلال 48 ساعة المقبلة، محذرًا من أن الدول المشاركة في اتفاق وقف النار قد تتخذ إجراءات في حال تأخر التسليم. وأوضح ترامب أن بعض الرفات يصعب الوصول إليها بسبب الدمار في القطاع، لكن هناك جثامين يمكن تسليمها فورًا إذا قررت حماس ذلك.

وفي خطوة عملية، دخل فريق مصري متخصص إلى قطاع غزة، مزوّدًا بمعدات هندسية ومركبات ثقيلة، للمساعدة في العثور على الجثث، وذلك بموافقة القيادة السياسية في تل أبيب وبضغط من واشنطن. وأكد مسؤول إسرائيلي أن دخول الفريق تم بشكل محدود ومخصص لأعمال البحث، مشيرًا إلى أن الموافقة تمثل تنازلاً غير مسبوق نتيجة ضغوط أميركية.

وتأتي هذه الخطوة بعد اتهامات إسرائيلية لحماس بالمماطلة في تسليم جثث 13 أسيرًا متبقين، بينما سلمت الحركة 15 جثمانًا منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف النار في 10 أكتوبر الجاري، والذي تم التوصل إليه برعاية الرئيس ترامب. وينص الاتفاق على تبادل الجثامين: 15 فلسطينيًا مقابل كل جثة إسرائيلية ، إلى جانب الإفراج عن الأسرى الأحياء.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن استعادة جميع جثث الأسرى مهمة معقدة وتحتاج إلى وقت طويل، مشيرًا إلى أن الظروف الميدانية الصعبة والدمار الواسع في غزة تعيق عمليات البحث والانتشال. وأضاف أن مصر تلعب دورًا محوريًا في ضمان تنفيذ الاتفاق الإنساني واستمرار التهدئة.

