(هآرتس): الجيش نقل مخلفات بناء ونفايات من غلاف غزة إلى داخل القطاع

رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يقوم بإلقاء كميات كبيرة من النفايات والقمامة من منطقة غلاف غزة، وخاصة نفايات البناء، داخل قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة، استناداً إلى معلومات وتوثيقات مصوّرة وصلت إليها، أن شاحنات إسرائيلية تخرج من منطقة الغلاف وتدخل إلى داخل القطاع وهي محمّلة بنفايات البناء، حيث تسير لمسافة تتراوح بين 200 إلى 300 متر بعد السياج بالقرب من معبر كيسوفيم، وتفرغ حمولتها على جانبي الطرق وليس في مواقع مخصّصة، قبل أن تعود فارغة إلى داخل إسرائيل.

وبيّنت هآرتس أن هذه الكميات الضخمة من نفايات البناء والقمامة خلّفها الجيش خلال الحرب، نتيجة إنشاء عشرات القواعد والمقرات التي استخدمتها القوات كنقاط تمركز قرب الحدود، حيث جرت فيها أعمال بنية تحتية وتجريف مبانٍ وبناء أسوار وطرق وحواجز إسمنتية.

وأضافت الصحيفة أن مقاطع الفيديو التي تم توثيقها مؤخراً تُظهر بوضوح عملية إلقاء النفايات داخل القطاع في مناطق مفتوحة قرب السياج، ما يعكس نمطاً منظماً ومتكرراً من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن ضباطاً تحدثوا لـهآرتس أكدوا أن قادة ميدانيين هم من اتخذوا قرار نقل النفايات إلى داخل غزة، وأحدهم ذكر أنه صدرت تعليمات بالسماح بدخول شاحنات مملوكة لشركات خاصة لإلقاء محتويات النفايات في أي مكان تراه مناسباً.

