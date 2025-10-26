شؤون فلسطينية

وزارة العمل توضح آلية الاستفادة من المشاريع التشغيلية الجديدة في قطاع غزة

وزارة العمل توضح آلية الاستفادة من المشاريع التشغيلية الجديدة في قطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوضحت وزارة العمل آلية الاستفادة من مشاريع تشغيلية جديدة في المحافظات الجنوبية، التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة، بقيمة إجمالية تقارب 3.1 مليون دولار ويورو، وتستهدف حوالي 1082 مستفيدا من فئة الخريجين والعمال المهرة وغير المهرة، في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والقطاع الخاص.

وأكدت وزيرة العمل إيناس العطاري، أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز صمود المواطنين، بتوفير فرص تشغيلية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير فرص تشغيل مؤقتة ومستدامة تراعي الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتسهم في تمكين فئات الشباب والنساء والخريجين من تحسين ظروفهم المعيشية. 

وأوضحت أن المشاريع التي تم اقرارها تتوزع على النحو التالي:

1. مشروع تسهيل فرص العمل اللائق في قطاع غزة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بقيمة 673,430 دولاراً، ويستهدف 240 مستفيداً حتى يونيو 2026.

2. مشروع مسارات من أجل التوظيف في فلسطين، بتمويل من الوكالة البلجيكية للتنمية (Enabel)، بقيمة 1,064,201 يورو، ويستفيد منه 442 شاباً وشابة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية حتى مارس 2026.

3. مشروع مبادرة إنعاش الأعمال، بتمويل من منظمة العمل الدولية (ILO)، بقيمة 1,342,762 دولاراً، يستهدف 400 مستفيدا من بينهم خريجون ورائدات أعمال، ويعمل على دعم 60 مشروعاً صغيراً حتى يونيو 2026.

مرفق رابط التسجيل للاستفادة من المشاريع التشغيلية: https://e.pef.ps

أخبار ذات صلة

نادي الأسير: 49 أسيرة يتعرضن لجرائم منظمة في سجون الاحتلال

نادي الأسير: 49 أسيرة يتعرضن لجرائم منظمة في سجون الاحتلال

(يديعوت أحرونوت): واشنطن ترفض طلباً إسرائيلياً لتحديد موعد نهائي لإعادة جثث الإسرائيليين من غزة

(يديعوت أحرونوت): واشنطن ترفض طلباً إسرائيلياً لتحديد موعد نهائي لإعادة جثث الإسرائيليين من غزة

رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني من ستوكهولم: هذه رسالتنا لحكومة السويد

رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني من ستوكهولم: هذه رسالتنا لحكومة السويد

الجهاد الإسلامي: ادعاءات الاحتلال حول استعداد سرايا القدس بالنصيرات لعمل وشيك &quot;محض افتراء&quot;

الجهاد الإسلامي: ادعاءات الاحتلال حول استعداد سرايا القدس بالنصيرات لعمل وشيك "محض افتراء"

&quot;أطباء بلا حدود&quot;: إسرائيل تواصل استخدام المساعدات كسلاح حرب ضد غزة

"أطباء بلا حدود": إسرائيل تواصل استخدام المساعدات كسلاح حرب ضد غزة

أبومرزوق: إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين من غزة قد تستغرق أشهرًا

أبومرزوق: إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين من غزة قد تستغرق أشهرًا

(هآرتس): الجيش نقل مخلفات بناء ونفايات من غلاف غزة إلى داخل القطاع

(هآرتس): الجيش نقل مخلفات بناء ونفايات من غلاف غزة إلى داخل القطاع

وزارة العمل توضح آلية الاستفادة من المشاريع التشغيلية الجديدة في قطاع غزة

وزارة العمل توضح آلية الاستفادة من المشاريع التشغيلية الجديدة في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: 49 أسيرة يتعرضن لجرائم منظمة في سجون الاحتلال

نادي الأسير: 49 أسيرة يتعرضن لجرائم منظمة في سجون الاحتلال

&quot;أطباء بلا حدود&quot;: إسرائيل تواصل استخدام المساعدات كسلاح حرب ضد غزة

"أطباء بلا حدود": إسرائيل تواصل استخدام المساعدات كسلاح حرب ضد غزة

ماليزيا وجنوب افريقيا تجددان دعمهما لفلسطين وتدعوان لحل عادل وشامل بالمنطقة

ماليزيا وجنوب افريقيا تجددان دعمهما لفلسطين وتدعوان لحل عادل وشامل بالمنطقة

بلدية غزة: عدم دخول الآليات يعرقل عمل البلديات في القطاع

بلدية غزة: عدم دخول الآليات يعرقل عمل البلديات في القطاع

(أكسيوس): منشور ترامب رسالة لـ(حماس) وليس إنذاراً نهائياً

(أكسيوس): منشور ترامب رسالة لـ(حماس) وليس إنذاراً نهائياً

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الضفة الغربية على صفيح ساخن.. هجمات واسعة للمستوطنين مع بداية موسم الزيتون

الضفة الغربية على صفيح ساخن.. هجمات واسعة للمستوطنين مع بداية موسم الزيتون

منوعات

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

عربي

احتجاجات المغرب.. &quot;جيل زد&quot; يجددون مطالبهم بالإصلاح وإطلاق سراح الموقوفين

احتجاجات المغرب.. "جيل زد" يجددون مطالبهم بالإصلاح وإطلاق سراح الموقوفين

حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق

حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق

شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ترامب يلتقي أمير قطر خلال توقف طائرته بالدوحة

ترامب يلتقي أمير قطر خلال توقف طائرته بالدوحة