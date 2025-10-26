إسرائيل اغتالت 365 عنصرًا من حزب الله منذ بدء وقف النار..ومخاوف من تصعيد محتمل

رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر أمنية إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي اغتال منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ 365 عنصرًا من حزب الله، ثلاثة منهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فقط، في إطار عمليات مستمرة لمراقبة وتحجيم قدرات الحزب العسكرية،وفقا لصحيفة "معاريف" العبرية.وذكر موقع"والا" العبري، أن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على لبنان تكشف عن استراتيجية حزب الله التي تقوم على "تضحيات قياداته على الحدود لإعادة بناء بنيته التحتية، وحشد الأسلحة الإيرانية، والتحضير لحملة محتملة في عمق لبنان"، مشيراً إلى أن سياسة الاحتواء الهادئ للحزب "ليست ضعفًا بل استعدادًا".وفي المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، استشهاد شخصين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب البلاد. وأوضحت الوزارة أن "غارة على سيارة في بلدة حاروف، قضاء النبطية، أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح"، فيما أسفرت غارة أخرى على دراجة نارية في بلدة القليلة، قضاء صور، عن سقوط شهيد.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال زين العابدين حسين فتوني، الذي وصفه بأنه "قيادي في الوحدة المضادة للدروع ضمن قوة الرضوان التابعة لحزب الله"، مشيرًا إلى أن الضربة استهدفت مسؤولًا كان يخطط لإعادة بناء البنية التحتية العسكرية للحزب في جنوب لبنان.وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "القيادي المستهدف كان يهم بمحاولات إعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان". وأضاف أن الضربات الإسرائيلية تصاعدت هذا الأسبوع، وأسفرت عن مقتل شخصين الجمعة في غارتين منفصلتين على جنوب البلاد، حيث استهدفت الضربة الأولى مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب للحزب، والثانية عنصرًا كان يسعى لإعادة بناء قدراته العسكرية.كما أسفرت سلسلة غارات نفذها الجيش الخميس على جنوب وشرق لبنان عن استشهاد أربعة أشخاص، بينهم مسنة، في تصعيد يعكس استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.