احتجاجات المغرب.. "جيل زد" يجددون مطالبهم بالإصلاح وإطلاق سراح الموقوفين

احتجاجات المغرب.. "جيل زد" يجددون مطالبهم بالإصلاح وإطلاق سراح الموقوفين
رام الله - دنيا الوطن
نظمت حركة "جيل زد 212″ في المغرب، السبت، مظاهرات لتجديد مطالبها بإصلاح التعليم والصحة وإطلاق سراح الموقوفين على خلفية احتجاجات سابقة، في حين تبدي الحكومة استعدادها للحوار، وقامت بتسريع مشاريع اجتماعية.

ونظم مئات من الشباب المحسوبين على الحركة وقفات بعدد من المدن، مثل الرباط والدار البيضاء (غرب)، وطنجة (شمال).

وردد الشباب هتافات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية مظاهرات سابقة، ومحاربة الفساد، من بينها "السراح للمعتقلين"، و"حرية، كرامة، عدالة اجتماعية".

ونظمت الحركة مظاهرات بين 27 سبتمبر/أيلول الماضي و9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد في المملكة، لتتوقف مؤقتا، ثم تقرر الحركة تنظيمها كل سبت وأحد.

وانخرط في المظاهرات شباب ممن يُعرفون بـ"جيل زد" المولودين بين منتصف تسعينيات القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحالي، في أوج ثورة التكنولوجيا الحديثة والإنترنت.

وعلى إثر المظاهرات، سرّعت الحكومة عدة مشاريع اجتماعية، خاصة بقطاعي الصحة والتعليم.

وقبل أسبوع، خصصت الحكومة 140 مليار درهم (14 مليار دولار)، لقطاع التعليم والصحة خلال السنة المقبلة، فضلا عن إحداث أكثر من 27 ألف فرصة عمل في القطاعين.

وبحسب بيان للحكومة، نص مشروع موازنة 2026 الذي تمت إحالته للبرلمان، في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على تشييد العديد من المستشفيات الكبرى في 6 مدن، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.

وأوضح البيان، أنه "سيتم العمل على تسريع تفعيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تعميم التعليم الأولي (رياض الأطفال)، وتعزيز خدمات دعم التدريس، وتحسين جودة التعليم".

