ماليزيا وجنوب افريقيا تجددان دعمهما لفلسطين وتدعوان لحل عادل وشامل بالمنطقة

رام الله - دنيا الوطنجددت ماليزيا وجنوب افريقيا دعم بلديهما الثابت لفلسطين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة، وقابلة للحياة، وموحدة الأراضي.جاء ذلك في بيان مشترك أصدره رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم والرئيس الجنوب افريقي ماتاميلا سيريل رامافوزا، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى ماليزيا، بالتزامن مع انعقاد القمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).وأكد الزعيمان -وفق البيان- أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم يحقق السلام والاستقرار في المنطقة، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.وأدانا بشدة الفظائع المرتكبة في قطاع غزة، ورحبا بالمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق وقفٍ فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة، وحماية جميع المدنيين، وضمان التدفق السلس وغير المعرقل للمساعدات الإنسانية إلى المتضررين.