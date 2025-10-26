حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق

رام الله - دنيا الوطنأعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم الأحد، عن بدء سحب جميع عناصره من الأراضي التركية إلى شمال العراق، في خطوة وصفها الحزب بأنها تهدف إلى تفادي أي صدامات محتملة وضمان بيئة آمنة لمنع وقوع أحداث غير مرغوب فيها.وجاء في بيان للحزب نشرته وكالة "فرات" للأنباء المقربة منه: "بدأنا خطوة سحب قواتنا من تركيا تحسباً لاحتمال خطر الصدامات وإزالة الأرضية لاحتمال وقوع أحداث غير مرغوب فيها". وأضاف البيان دعوته للحكومة التركية بـ"اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة فوراً لصون السلام".ويأتي هذا التحرك تنفيذًا لنداء زعيم الحزب المعتقل عبد الله أوجلان، الذي دعا في 27 فبراير الماضي إلى حل الحزب ونزع أسلحته والتوجه للعمل السياسي ضمن الأطر القانونية. كما جاء انسجاماً مع قرارات المؤتمر الـ12 للحزب الصادرة في 12 مايو الماضي، والتي شددت على الاستمرار في العملية السياسية السلمية.وأكد موقع "روج نيوز"، المقرب من الحزب، أن الإعلان يمثل "خطوة تاريخية" جديدة نحو إنهاء النزاع المسلح الطويل مع أنقرة، بعد أشهر من إعلان الحزب إلقاء السلاح ووقف العمليات العسكرية التي دامت لعقود.ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من مسار طويل نحو الاستقرار والسلام في المناطق الكردية، وتعكس رغبة الحزب في التحول نحو العمل السياسي السلمي بعيداً عن النزاعات المسلحة.