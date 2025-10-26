(صورة): جنود الاحتلال يصوّرون معتقلاً فلسطينياً أثناء التنكيل به

رام الله - دنيا الوطننشر مواطن فلسطيني صورة له أثناء اعتقاله من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس.وكان جيش الاحتلال اعتقل يوسف بشارات أمس السبت لمدة 5 ساعات، وعثر بعد الإفراج عنه على صورته بهاتفه الشخصي حيث قام جنود الاحتلال بتصويره وهو مكبل اليدين ومعصوب العينيين وملقى على الأرض.ويأتي ذلك، في وقت تتصاعد فيه التقارير الحقوقية التي توثّق انتهاكات متكررة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تشمل الاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز داخل السجون الإسرائيلية.