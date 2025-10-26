بلدية غزة: عدم دخول الآليات يعرقل عمل البلديات في القطاع

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، إن عدم دخول الآليات حتى الآن يعرقل عمل البلديات في مختلف مناطق قطاع غزة، مؤكداً أن غياب المعدات اللازمة يحدّ من قدرة البلديات على تنفيذ مهامها الخدمية الأساسية.وأوضح السراج، في تصريحات صحفية، الأحد، أن البلديات تحتاج إلى 250 آلية في المرحلة الحالية لتعزيز عملها في القطاع، مشيراً إلى أن استمرار النقص في المعدات يفاقم الأوضاع المعيشية ويؤخر جهود إعادة التأهيل.وأضاف أن قطاع غزة بحاجة إلى 1000 طن من مادة الأسمنت لبناء الآبار وصيانة شبكة المياه، لافتاً إلى أن البنية التحتية الحالية غير كافية سواء في البلديات أو في المرافق الصحية داخل القطاع.وبيّن السراج أن البلديات ستبدأ بالعمل على مدار الساعة فور دخول المعدات، بهدف تحسين الخدمات العامة وإصلاح ما تضرر من شبكات ومرافق أساسية.وأكد أن أعمال البلديات مستمرة رغم كل التحديات، لكنها جزئية ومحدودة وفق القدرات المتاحة في ظل الظروف الراهنة.