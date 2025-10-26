(أكسيوس): منشور ترامب رسالة لـ(حماس) وليس إنذاراً نهائياً



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشوره إن "بعض جثث الرهائن في قطاع غزة يصعب الوصول إليها، مؤكدًا أن حماس قادرة على إعادة بعض الجثث لكنها لم تفعل ذلك لسبب غير واضح".



وأضاف ترامب أن "الدول المشاركة في اتفاق السلام قد تتخذ إجراءات حاسمة إذا لم تتم استكمال عملية إعادة الجثث، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتابع التطورات عن كثب خلال الـ48 ساعة المقبلة".



وأشار ترامب إلى أن "عدم إعادة جميع الجثث قد يكون مرتبطًا بملف نزع سلاح الحركة، في إشارة إلى استمرار المفاوضات المعقدة بين الأطراف الإقليمية والدولية حول مستقبل غزة بعد وقف إطلاق النار".





رام الله - دنيا الوطننقل موقع (أكسيوس) عن مسؤول أميركي كبير أن منشور (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب على تروث سوشيال رسالة لحماس وليس إنذارا نهائيا للحركة.وأوضح المصدر الأمريكي لموقع (أكسيوس) أن الهدف من المنشور هو إرسال رسالة غير مباشرة إلى حماس، تؤكد أن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التباطؤ في تنفيذ بنود الاتفاق، خاصة المتعلقة بإعادة جثث الرهائن ونزع السلاح في مناطق محددة داخل غزة.