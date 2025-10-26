دولي

بن غفير: أقدّر ترامب ولكننا لسنا تحت وصاية واشنطن

ايتمار بن غفير - وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير: "أقدر الرئيس ترامب كثيرا، ولكن نحن دولة ذات سيادة مستقلة ولسنا تحت وصاية واشنطن."

أضاف بن غفير أن "علينا القضاء على حماس التي تسيطر الآن على نصف القطاع ولهذا عارضت الاتفاق."

وختم بالقول إن "هدف الحرب الأسمى هو القضاء على حماس وهذا الهدف كان يجب أن يكون أولوية قبل إعادة المختطفين."

وتأتي تصريحات بن غفير، مع دخول المرحلة الأولى من خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة حيث التنفيذ، حيث انتقد بن غفير نهج حكومته، مبدياً رفضه لأي ضغوط أميركية للتأثير على القرارات الإسرائيلية.

