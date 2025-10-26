بن غفير: أقدّر ترامب ولكننا لسنا تحت وصاية واشنطن

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير: "أقدر الرئيس ترامب كثيرا، ولكن نحن دولة ذات سيادة مستقلة ولسنا تحت وصاية واشنطن."أضاف بن غفير أن "علينا القضاء على حماس التي تسيطر الآن على نصف القطاع ولهذا عارضت الاتفاق."وختم بالقول إن "هدف الحرب الأسمى هو القضاء على حماس وهذا الهدف كان يجب أن يكون أولوية قبل إعادة المختطفين."وتأتي تصريحات بن غفير، مع دخول المرحلة الأولى من خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة حيث التنفيذ، حيث انتقد بن غفير نهج حكومته، مبدياً رفضه لأي ضغوط أميركية للتأثير على القرارات الإسرائيلية.